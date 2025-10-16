Brutális leépítés az élelmiszeripar zászlóshajójánál – 16 ezer ember tudta meg, hogy vége: a befektetők megkapták, amit kértek

Súlyos leépítési tervet jelentett be a Nestlé múlt hónapban kinevezett új vezérigazgatója az élelmiszeripari óriás csütörtökön közölt negyedéves forgalmi jelentésével egyidejűen. Philipp Navratil utasítására 16 ezer dolgozójukat küldik el, hogy csökkentsék a költségeiket, és a befektetők kedvére tegyenek.

Ragadozó madár köröz a Nestlé székházánál, ahol ma 16 ezer dolgozójuk elküldését jelentették be / Fotó: AFP

A svájci óriásvállalat világszerte 277 ezer embert foglalkoztat, azaz a leépítési ráta 5,8 százalékos lesz. A két évre elhúzódó karcsúsítás 12 ezer adminisztratív dolgozót érint, a gyártásból pedig négyezer embert küldenek el. A leépítési hullám része annak a befektetői bizalomnövelő tervnek, amely eredetileg 2,5 milliárd svájci frankos megtakarítást irányzott elő 2027 végéig.

A Nestlé új vezére nem szentimentális

Navratil ezt a keretet is megtoldotta egy félmilliárd frankos tétellel. A megszorítások láttán elődje, a beosztottjával eltitkolt szerelmi viszonyt folytató, s emiatt távozni kényszerülő Laurent Freixe fellélegezhet, hogy nem az ő nevéhez kötik a kirúgásokat.

Freixe egyébként nem sokáig töltötte be a vezérigazgatói posztot, ő 2024 szeptemberében lépett az áremelési politika eredményességében bigottan hívő német topmenedzser, Mark Schneider helyére, s kezdte meg a romeltakarítást.

Freixe lemondatása után két héttel Paul Bulcke elnök is vette a kalapját, helyére a spanyol Inditex divatipari óriás egykori vezérét, Pablo Islát igazolták – írja a Reuters.

Navratil nem volt szentimentális, a létszámleépítést azzal intézte el:

A világ változik, de a Nestlének ennél is gyorsabban kell változnia.

A költségcsökkentések automatikus tőzsdei reakciója az árfolyam-erősödés, ebben az esetben Navratil intézkedéseire 7,5 százalékos pluszt regisztrálhattak zürichi tőzsdén jegyzett Nestlé-részvényeknél. A többi között

a Cheerios,

a Friskies,

a Gerber,

a Nescafé,

a Nestea,

a Haagen-Dazs,

a KitKat,

a Maggi,

a Mövenpick

és a Perrier

márkákat forgalmazó világcég az utóbbi időben az eladások stagnálásával, költségeinek állandósult emelkedésével, növekvő eladósodottsággal és piaci értékének erodálódásával szembesült, s a részvényesek is egyre idegesebben követelték a negatív folyamat megfordítását. A Nestlé részvényárfolyama a pandémiát követően 36 százalékkal csökkent.