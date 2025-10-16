Brutális leépítés az élelmiszeripar zászlóshajójánál – 16 ezer ember tudta meg, hogy vége: a befektetők megkapták, amit kértek
Súlyos leépítési tervet jelentett be a Nestlé múlt hónapban kinevezett új vezérigazgatója az élelmiszeripari óriás csütörtökön közölt negyedéves forgalmi jelentésével egyidejűen. Philipp Navratil utasítására 16 ezer dolgozójukat küldik el, hogy csökkentsék a költségeiket, és a befektetők kedvére tegyenek.
A svájci óriásvállalat világszerte 277 ezer embert foglalkoztat, azaz a leépítési ráta 5,8 százalékos lesz. A két évre elhúzódó karcsúsítás 12 ezer adminisztratív dolgozót érint, a gyártásból pedig négyezer embert küldenek el. A leépítési hullám része annak a befektetői bizalomnövelő tervnek, amely eredetileg 2,5 milliárd svájci frankos megtakarítást irányzott elő 2027 végéig.
A Nestlé új vezére nem szentimentális
Navratil ezt a keretet is megtoldotta egy félmilliárd frankos tétellel. A megszorítások láttán elődje, a beosztottjával eltitkolt szerelmi viszonyt folytató, s emiatt távozni kényszerülő Laurent Freixe fellélegezhet, hogy nem az ő nevéhez kötik a kirúgásokat.
Freixe egyébként nem sokáig töltötte be a vezérigazgatói posztot, ő 2024 szeptemberében lépett az áremelési politika eredményességében bigottan hívő német topmenedzser, Mark Schneider helyére, s kezdte meg a romeltakarítást.
Freixe lemondatása után két héttel Paul Bulcke elnök is vette a kalapját, helyére a spanyol Inditex divatipari óriás egykori vezérét, Pablo Islát igazolták – írja a Reuters.
Navratil nem volt szentimentális, a létszámleépítést azzal intézte el:
A világ változik, de a Nestlének ennél is gyorsabban kell változnia.
A költségcsökkentések automatikus tőzsdei reakciója az árfolyam-erősödés, ebben az esetben Navratil intézkedéseire 7,5 százalékos pluszt regisztrálhattak zürichi tőzsdén jegyzett Nestlé-részvényeknél. A többi között
- a Cheerios,
- a Friskies,
- a Gerber,
- a Nescafé,
- a Nestea,
- a Haagen-Dazs,
- a KitKat,
- a Maggi,
- a Mövenpick
- és a Perrier
márkákat forgalmazó világcég az utóbbi időben az eladások stagnálásával, költségeinek állandósult emelkedésével, növekvő eladósodottsággal és piaci értékének erodálódásával szembesült, s a részvényesek is egyre idegesebben követelték a negatív folyamat megfordítását. A Nestlé részvényárfolyama a pandémiát követően 36 százalékkal csökkent.
A fordulat újabb jeleit mutatják a harmadik negyedév teljesítményét is tartalmazó, a piaci várakozásokat felülmúló forgalmi adatok, amelyek elemzők szerint kedvező alapot nyújtottak Navratil számára a megszorítások bejelentéséhez.
A forgalmi adatok lassan kezdenek javulni
A július–szeptemberi időszakban a vállalat forgalombővülése 1,5 százalékos volt, szemben az elemzők által várt 0,3 százalékkal. Pontos számadatot erről nem közöltek, csak a kilenchavi bevételt: a 65,86 milliárd frankos adat 2 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól, azaz a harmadik negyedév sem tudta egyenesbe hozni a Nestlét.
A szerves, tehát az akvizíciós és árfolyamhatásoktól szűrt éves változás azonban 3,3 százalékos növekedést jelzett az első három negyedévre, ami pozitívum. A harmadik negyedév itt 4,5 százalékos pluszt hozott, szemben a piac által várt 3,7 százalékkal. A Nestlé fenntartotta éves forgalmi kilátásait, azaz „valamennyivel” meg kell haladniuk a 2024-es szintet.
Közölték, hogy a gyengébben teljesítő, alacsony profitabilitású üzletágak revíziója folyamatban van, elsősorban a vitaminos termékek, az ásványvizek, a prémiumkategóriás üdítők környékén vizsgálódnak a lehetőségekről.