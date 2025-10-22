Elkaszálta a brazil NAV a Netflixet, súlyos tőzsdei bukás lett az adótartozásból

A vártnál gyengébb teljesítményt nyújtott a harmadik negyedévben a sztreamszolgáltatások világelsője, amelynek a tőrdöfést egy hideg zuhanyként érkező 619 millió dolláros fizetési meghagyás jelentette, melyet a brazil adóhatóság kézbesített számára. A Netflix ugyanis határon túli szolgáltatóként olyan adók megfizetésétől tekintett el, amelyeket a helyi szolgáltatókon bevasaltak, de rajta eddig egy jogértelmezési vita miatt nem tudtak.

A Netflix logója virít egy varsói épület falán. Az adóhatósággal nem árt jóban lenni. / Fotó: NurPhoto via AFP

A Netflix versenyelőnyös helyzetét a brazil NAV a befizetés előírásával "lerendezte". Ha ez nincs, akkor vállalható lett volna a Netflix gazdálkodása, de a tervezett 31,5 százalékos üzemi haszonkulcsból így csupán 28 százalék maradt. A Netflix menedzsmentje sietett megnyugtatni a befektetőket arról, hogy a brazíliai adóafférnak ezután semmilyen közvetlen és lényegi hatása nem lesz a társaság üzletmenetére.

A piac nem tolerálta a Netflix brazíliai kisiklását

A piac azonban rosszul reagált, a Netflix idén már 39 százalékos erősödött árfolyama 6,3 százalékot esett a New York-i tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben. Még úgy is, hogy a sztreamszolgáltató a zárás után közzétett gyorsjelentésében a Wall Street várakozásait enyhén meghaladó előrejelzést tett a folyó negyedév várható gazdálkodásáról.

Ez és az előző évit 8 százalékkal meghaladó 2,55 milliárd dolláros negyedéves adózott nyereség azonban nem tudta feledtetni a brazil csapást, s az elemzők is hoppon maradtak a 3 milliárd dolláros konszenzusukkal. Pedig arra alapoztak, hogy

a Netflix történetének eddigi legsikeresebb, K-Pop Demon Hunters című számítógépes animációs zenés fantasyfilmje rengeteg új előfizetőt hoz,

s ezzel új bevételi forrásokat teremt, de mint kiderült, a 236 millió megtekintés sem volt garancia erre. Ahhoz viszont jó volt, hogy franchise-t alapítsanak rá, a Mattel és a Hasbro, a két legnagyobb amerikai játékgyártó vállalattal szerződtek kedden a sorozat népszerű alakjaiból készült figurák globális forgalmazásra.

A pluszbevételt a hirdetések és a videójátékok hozták

A Netflix egyébként tavaly hagyott fel azzal a gyakorlattal, hogy célszámokat közöl az előfizetői tábor várható alakulásáról, mivel tapasztalatai szerint ezzel túlzott várakozásokat táplált a befektetőkben. A céltól való elmaradás vagy annak meghaladása pedig nem várt árfolyam-ingadozásokban öltött testet.