Csipgyártás
Hollandia
európai autóipar
autóipar
Volkswagen
Kína
félvezető

Nexperia-ügy: most ásták meg a Volkswagen, a BMW és a Mercedes sírját a hollandok, azt hitték, packázhatnak Kínával – történelmi hibát követett el Európa

Hosszú időre megfoszthatják az európai autóipart a létfontosságú csipektől. A Volkswagen már néhány modellje gyártását fel is függesztette a Nexperia-ügy miatt, ám a többi európai és japán gyártó is csipek nélkül maradhat.
Murányi Ernő
2025.10.28., 11:30

A Volkswagen bukhatja a legnagyobbat a Nexperia-ügyként elhíresült holland–kínai adok-kapok következményeként, de más európai és japán autógyártók, mint például a BMW, a Mercedes, a Volvo, a Nissan, a Honda és a Stellantis is jelentősen ki van téve a kockázatoknak kiterjedt termelési hálózataik és az érintett csipektől való függőségük miatt.

Stuttgart,,Germany,-,06-18-2023:,Smartphone,With,Logo,Of,Semiconductor,Company Nexperia
Hatalmas örvényt kavarhat a Nexperia-ügy / Fotó: T. Schneider / Shutterstock

Csiphiány fenyeget a Nexperia-ügy miatt

A csiphiány következtében kényszerűen elrendelt termelési leállások óriási pénzügyi veszteséget okozhatnak az európai autóiparnak, miközben az ellátási láncban is további zavarokat idéznek elő. Egyes elemzők a legrosszabb esetben különösen a német autógyártás szignifikáns visszaesését vetítik előre.

Eddig ugyan csupán a Volkswagen állította le a wolfsburgi és zwickaui üzemeiben a Golfok és a Tiguanok gyártását, ám a BMW és a Mercedes is bejelentette, hogy termelésüket egyelőre nem, ám ellátási hálózataikat már érinti a probléma.

A krízishelyzet ugyanakkor a japán gyártókat is telibe kaphatja. A Honda, a Mazda, a Nissan és a Toyota is jelezte már, hogy a Nexperia figyelmeztette őket a lehetséges csipellátási szűk keresztmetszetről.

A rajtuk kívül az autóiparnak is beszállító Bosch is a kárvallottak listájára került, de utóbbi cég állítólag alternatív beszállítók igénybevételével és módosított készletgazdálkodással enyhíteni képes a negatív hatásokat.

De miről is van szó? 

A nijmegeni székhelyű Nexperia félvezetőgyártó vállalat jogelődjét 2006-ban NXP Semiconductors néven választották le a holland Philipsről, majd egy újabb leválasztással 3,6 milliárd dollárért került 2018-ban a részben állami cégként működő kínai Wingtech Technology kizárólagos tulajdonába.

A vállalat jelentős pozíciót vívott ki magának az európai félvezetőiparban, emellett fontos k+f létesítményei, illetve szellemi tulajdonjogai is vannak Európán kívül Ázsiában is. Mindezért az orosz–ukrán háború, valamint az amerikai–kínai kereskedelmi háború biztonsági aggályokat keltett vele szemben, aminek nyilvánvalóan a kínai tulajdonos is a tudatában volt, ezért 2023-ban saját kezdeményezésére tárgyalásokat folytatott a holland gazdasági minisztériummal.

Ezek a tárgyalások zökkenőmentesen folytak a hágai kormány szerint is, ám 2024-ben a Nexperia felkerült Washington szankciós listájára, ami drámai következményekhez vezetett. 

És akkor léptek a hollandok

A holland kormány különböző jelzésekre hivatkozva, amelyek szerint a termelési kapacitást, pénzügyi forrásokat, illetve szellemi tulajdonjogokat játszottak át egy a Nexperiával kapcsolatban nem álló, ám a vezérigazgató tulajdonában álló külföldi cégnek, idén szeptember 30-án egy évre állami ellenőrzés alá vonta a céget.

Az intézkedés célja, hogy megakadályozza a vállalat vagyonának átjátszását, illetve a vezetői döntéseket kormányzati jóváhagyáshoz kösse. A hollandok attól tartottak, hogy a Nexperia kiviszi a termelést és a szellemi tulajdonjogokat Kínába, ami szignifikáns károkat okozna 

  • az európai autó-, 
  • védelmi és 
  • szórakoztatóelektronikai iparnak. 

Közben a Nexperia három nyugat-európai igazgatósági tagja kezdeményezésére a holland bíróság a Nexperia – a kínai anyavállalatot is irányító – vezérigazgatóját, valamint néhány további vezetőt is azonnali hatállyal felfügesztett, és a helyükre független vagyonkezelőt nevezett ki.

Kína visszaütött

Peking a nemzetközi jogszabályok kirívó megsértésének, a kínai vállalatok elleni diszkriminációnak nevezte a lépést, majd válaszként exporttilalmat rendelt el a Nexperia kínai leányvállalataival és alvállalkozóival szemben, ergo ezek nem szállíthatják Európába a nélkülözhetetlen csipeket.

Az exporttilalom miatt az ellátási láncok súlyos zavaraira lehet számítani. A félvezetőket ugyan Európában gyártják, ám azokat további feldolgozásra nagyrészt Kínába, kisebb részt más ázsiai országokba szállítják, s innen kapják vissza a készterméket.

A meglévő készletek csupán néhány hétre elegendők, a más szállítókra való átállás pedig egy-másfél évet vehet igénybe. S mivel a Nexperia részesedése 10 százalék  világpiacon, brutális következményekkel kell számolni, ezért a holland kormány szerint páneurópai összefogásra van szükség.

A hollandok – miközben valószínűleg október 29-én a kínai kormánnyal is tárgyalnak – tájékoztatták a súlyos helyzetről az uniós országok nagyköveteit is, illetve az Európai Félvezető-testületet is összehívták. Szerintük egyébként az Egyesült Államokat is be kell vonni a tárgyalásokba.  

      

3 perc
Otthon Start Program

Ebből botrány lesz: Surányi György ítéletet mondott a 3 százalékos hitelről – megmondta a cégeknek, mekkora adót kellene fizetniük

A korábbi jegybankelnök elutasítja a fix 3 százalékos hiteleket.
4 perc
Belarusz

Szijjártó Péter: Üveglábakon áll az európai biztonság, nagy baj lesz, ha erre képtelenek vagyunk

A Külgazdasági és Külügyminiszter Minszkbe utazott.
8 perc
Hollandia

Nexperia-ügy: most ásták meg a Volkswagen, a BMW és a Mercedes sírját a hollandok, azt hitték, packázhatnak Kínával – történelmi hibát követett el Európa

Hosszú időre megfoszthatják az európai autóipart a létfontosságú csipektől.

