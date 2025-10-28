Nexperia-ügy: most ásták meg a Volkswagen, a BMW és a Mercedes sírját a hollandok, azt hitték, packázhatnak Kínával – történelmi hibát követett el Európa

A Volkswagen bukhatja a legnagyobbat a Nexperia-ügyként elhíresült holland–kínai adok-kapok következményeként, de más európai és japán autógyártók, mint például a BMW, a Mercedes, a Volvo, a Nissan, a Honda és a Stellantis is jelentősen ki van téve a kockázatoknak kiterjedt termelési hálózataik és az érintett csipektől való függőségük miatt.

Hatalmas örvényt kavarhat a Nexperia-ügy / Fotó: T. Schneider / Shutterstock

Csiphiány fenyeget a Nexperia-ügy miatt

A csiphiány következtében kényszerűen elrendelt termelési leállások óriási pénzügyi veszteséget okozhatnak az európai autóiparnak, miközben az ellátási láncban is további zavarokat idéznek elő. Egyes elemzők a legrosszabb esetben különösen a német autógyártás szignifikáns visszaesését vetítik előre.

Eddig ugyan csupán a Volkswagen állította le a wolfsburgi és zwickaui üzemeiben a Golfok és a Tiguanok gyártását, ám a BMW és a Mercedes is bejelentette, hogy termelésüket egyelőre nem, ám ellátási hálózataikat már érinti a probléma.

A krízishelyzet ugyanakkor a japán gyártókat is telibe kaphatja. A Honda, a Mazda, a Nissan és a Toyota is jelezte már, hogy a Nexperia figyelmeztette őket a lehetséges csipellátási szűk keresztmetszetről.

A rajtuk kívül az autóiparnak is beszállító Bosch is a kárvallottak listájára került, de utóbbi cég állítólag alternatív beszállítók igénybevételével és módosított készletgazdálkodással enyhíteni képes a negatív hatásokat.

De miről is van szó?

A nijmegeni székhelyű Nexperia félvezetőgyártó vállalat jogelődjét 2006-ban NXP Semiconductors néven választották le a holland Philipsről, majd egy újabb leválasztással 3,6 milliárd dollárért került 2018-ban a részben állami cégként működő kínai Wingtech Technology kizárólagos tulajdonába.

A vállalat jelentős pozíciót vívott ki magának az európai félvezetőiparban, emellett fontos k+f létesítményei, illetve szellemi tulajdonjogai is vannak Európán kívül Ázsiában is. Mindezért az orosz–ukrán háború, valamint az amerikai–kínai kereskedelmi háború biztonsági aggályokat keltett vele szemben, aminek nyilvánvalóan a kínai tulajdonos is a tudatában volt, ezért 2023-ban saját kezdeményezésére tárgyalásokat folytatott a holland gazdasági minisztériummal.