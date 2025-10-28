Nexperia-ügy: az egekbe szöktek az autóalkatrész-árak, egy ceglédi cég lehet a botrány nyertese
Valószínűleg még a legfanatikusabb autórajongók sem igen hallottak eddig a holland Nexperia nevű cégről, amely pedig létfontosságú félvezetőket gyárt a világ számos autóipari vállalatának.
Nexperia: egyszerű csipek nagy mennyiségben
Miután azonban szeptember 30-án a hágai kormány a kínai tulajdonba került egykori Philips-leányt állami felügyelet alá helyezte, majd a holland bíróság a Nexperia – a kínai anyavállalatot is irányító – vezérigazgatóját, valamint néhány további vezetőt is azonnali hatállyal felfüggesztett, és a helyükre független vagyonkezelőt nevezett ki, kénytelenek vagyunk megjegyezni a nevét.
Kína ugyanis válaszul exporttilalmat rendelt el a Nexperia kínai leányvállalataival és alvállalkozóival szemben, azaz elvágta az autóipar csipbeszállító vonalát, hiszen bár a cég Európában is gyárt, a késztermék Ázsiából, 70 százalékban Kínából érkezik-érkezett.
Iparági illetékesek rövidesen bejelentették, hogy a kulcsfontosságú alkatrészek, például a tranzisztorok, diódák és MOSFET-ek (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors – fém-oxid-félvezető térvezérlésű tranzisztorok, amelyek kapcsolóként vagy erősítőként reagálnak az elektromos jelekre) árai brutálisan, átlagosan több mint 10 százalékkal emelkednek.
A felső kategóriás alkatrészek esetében pedig akár a 20 százalékot is meghaladhatja a drágulás.
Ugyanakkor ágazati körökből az az információ jutott el a Világgazdasághoz, hogy
bizonyos termékek ára 1 euróról 100 euróra lőtt ki.
A Nexperia amúgy nem éppen a legmodernebb csipeket gyártja, hanem olyan egyszerű, de nélkülözhetetlen alkatrészeket, amelyekből minden autóban több százra van szükség.
A CNN szerint a holland cég kínálata mintegy 6000-féle terméket tartalmaz, amelyekből évente 110 milliárd darabot értékesítenek.
Az alkatrészhiány miatt számos autógyártó – köztük a Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz is – kénytelen volt vészhelyzeti tervet összeállítani és krízistanácskozásokat összehívni a fenyegető, akár hónapokig is elhúzódó termelésleállások elkerülése végett. A VW-nél már hiába próbálták elhárítani a vészt, két gyárban is le kellett állítaniuk legnépszerűbb modelljeik, a Golf és a Tiguan gyártását.
A továbbhárított áremelések és a termelés visszaesése pedig megtörheti az éledező európai autóipart.
A helyzet egyre inkább a világjárványt követő globális csipválságra emlékeztet – mondják az autóiparban.
Akkoriban is termelésleállásokhoz és ennek következtében az új és használt autók árának ugrásszerű emelkedéséhez vezetett az egyik napról a másikra beköszöntő alkatrészhiány.
A Nexperia világpiaci részesedése az autóipari szegmensben ráadásul eléri a 10 százalékot, s az autóipari illetékesek szerint a legtöbb gyártónál csupán egy-két hétre elegendő készlet maradt, az ellátási csatornák más gyártókhoz való átirányítása pedig nagyjából egy-másfél évig is eltarthat.
Az Infineon lehet a nyertes?
Hosszabb távon itt jön képbe a Cegléden is működő német Infineon. Az amerikai Bernstein Research részvényelemzői a félvezető-specialistát a válság egyértelmű nyertesének tartják.
Ha az autógyárak megbízható alternatívát keresnek a Nexperiával szemben, az Infineon lehet a leglogikusabb választásuk
– így az elemzők.
Valósággal megugorhat a kereslet az Infineon csipjei iránt, különösen az autóipari elektronika gyorsan növekvő területén, mivel az autók egyre inkább guruló számítógépekké válnak.
Az extra termelésből pedig a ceglédi gyár is – amely az Infineon üzemei közül az egyik legnagyobb Európában – profitálhatna, hiszen az autóipari szektorban kulcsfontosságú alkatrészeket, például elektromos és hibrid járművek invertereihez való félvezető modulokat is gyártanak a csarnokaiban. Ráadásul csak egy ugrásra van a kecskeméti Mercedestől, sőt a BMW és az Audi magyarországi gyárai sincsenek tőle elérhetetlen távolságban.
Az osztrák Börse Express szerint a válság az egész európai csipszektort felébresztheti Csipkerózsika-álmából, aminek a legnagyobb haszonélvezője egyértelműen az Infineon lehet.
A német csipgyártó kedden 34,26 eurón záró részvényeit különben jelenleg a Londoni Tőzsdecsoport (LSEG) elemzői konszenzusa 41,87 eurós célárral ajánlja vételre. A részvény idén eddig több mint 9 százalékkal erősödött.