Hadat üzent a Novo Nordisk a Pfizernek, szerintük a fogyasztószerek piacán kívül tágasabb
Nem eszik olyan forrón a kását – üzeni a Novo Nordisk a Pfizernek. Ha a dánokon múlik, az amerikai gyógyszergyártó be nem teszi a lábát a fogyasztószerek globális piacára, még ha ez 6,5 milliárd dollárjukba kerül is.
Alaposan megfejelte a Novo Nordisk a Pfizer ajánlatát
A Novo Nordisk ugyanis éppen ekkora összeg megfizetésére tett ajánlatot a szintén amerikai Metsera biotechnológiai startupért, alaposan rálicitálva a Pfizer szeptember végén tett ajánlatára. A Novo a Metsera felkérése nélkül megtett készpénzes ajánlata szerint részvényenként 56,5 dollárt fizetne – erősítették meg a dánok a Bloomberg értesülését.
A vételár azonban akár részvényenként 21,25 dollárral magasabb is lehet, azaz akár 2,5 milliárd dollárral is növekedhet, ha bizonyos célkitűzések teljesülnek.
A teljes ajánlat tehát részvényenként 77,75 dollár lenne, ami 11 százalékkal haladja meg a Pfizer részvényenként 70 dolláros vállalását.
A Metsera közölte, hogy a vállalatnak most négy nap áll rendelkezésére, hogy tárgyaljon a Pfizer ajánlatának esetleges módosításáról. Ha azonban továbbra is a Novo Nordisk marad a nagyvonalúbb, akkor a Metserának jogában áll kisétálni a Pfizerrel kötött megállapodásából.
A hírre persze a Pfizer nem takarékoskodott a dán gyógyszergyártóra aggatott jelzőkkel. Mint közölték,
a Novo próbálkozása az üzletük meghiúsítására meggondolatlan, és egyben kísérlet a Novo domináns piaci pozíciójával való visszaélésre, hiszen törvénysértő módon fojtanák el a versenyt egy feltörekvő amerikai startup felvásárlásával.
Az amerikai cég hozzátette, hogy a Novo ajánlata egyébként is illuzórikus, és semmi esetre sem minősülhet a Pfizerénél kedvezőbbnek.
A Novo Nordisk menedzsmentjét azonban alighanem jobban izgatja, hogy az ajánlat hírére a cég részvényei 3,4 százalékkal zuhantak csütörtök napközben Koppenhágában.
Kilőttek a Metsera részvényei
A Metsera részvénykurzusa ellenben a csütörtöki amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben 21 százalékkal lőtt ki, miután a Pfizer ajánlatának közzététele óta már egyébként is a triplájára, azaz 52 dollár fölé nőtt, körülbelül 5,5 milliárd dollárra hizlalva tőzsdei kapitalizációját.
Az elemzők várakozása szerint az elhízás elleni készítmények piacának értéke 2030-ra elérheti a 100 milliárd dollárt, ezért próbálják a nagy gyógyszergyártók az ígéretes molekulákat fejlesztő kisebb cégeket sorra felvásárolni.
A Metsera kísérleti gyógyszerei pedig a legkecsegtetőbb új generációs készítmények közé tartoznak az elhízás kezelésében. Egyebek között egy olyan injekción dolgoznak, amelyet ritkábban kell beadni, mint a Novo Nordisk és az Eli Lilly piacvezető gyógyszereit. A hatóanyaga ugyanis a hosszabb ideig ható amilin-analógok osztályába tartozik. Emellett kevesebb mellékhatásra – elsősorban hányinger, hányás – kell számítaniuk a pácienseknek, mint
- a Novo GLP-1 alapú Wegovyja
- és az Eli Lilly szintén GLP-1 alapú Zepboundja esetében.
Nagy csapás lenne a Pfizerre
Ha a dán vállalat megszerzi a Metserát, az hatalmas csapást jelent a Pfizerre, amely az elhízás elleni szerek piacán akarja megállítani a világjárvány lecsengése utáni lassú lemorzsolódását. A Covid-oltások iránti kereslet ugyanis jelentősen visszaesett, a cég többi kulcsfontosságú gyógyszere pedig szabadalmi élettartama végéhez közeledik.
Az amerikai gyógyszergyártó ugyan fejlesztett egy saját elhízás elleni gyógyszert, de kudarcot vallott vele, miután egy klinikai vizsgálatban részt vevő páciensnél májsérülés jeleit fedezték fel.
A Novo Nordisknak viszont azért van szüksége egy új generációs elhízás elleni szerre, hogy visszaelőzze az Eli Lillyt. A dán vállalat e célból egy szájon át szedhető semaglutid-változat – a Wegovy hatóanyaga – engedélyezését is kérte az amerikai gyógyszerhatóságtól, ám ezt a tablettát éhgyomorra kell szedni az optimális hatékonyság érdekében, ami akadályozza széles körű elterjedését. Ezenkívül a tömeggyártása is jóval nehézkesebb.