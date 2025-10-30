Hadat üzent a Novo Nordisk a Pfizernek, szerintük a fogyasztószerek piacán kívül tágasabb

Nem eszik olyan forrón a kását – üzeni a Novo Nordisk a Pfizernek. Ha a dánokon múlik, az amerikai gyógyszergyártó be nem teszi a lábát a fogyasztószerek globális piacára, még ha ez 6,5 milliárd dollárjukba kerül is.

Harcba indul a Novo Nordisk Ápisz bikája a Pfizer ellen / Fotó: CFoto via AFP

Alaposan megfejelte a Novo Nordisk a Pfizer ajánlatát

A Novo Nordisk ugyanis éppen ekkora összeg megfizetésére tett ajánlatot a szintén amerikai Metsera biotechnológiai startupért, alaposan rálicitálva a Pfizer szeptember végén tett ajánlatára. A Novo a Metsera felkérése nélkül megtett készpénzes ajánlata szerint részvényenként 56,5 dollárt fizetne – erősítették meg a dánok a Bloomberg értesülését.

A vételár azonban akár részvényenként 21,25 dollárral magasabb is lehet, azaz akár 2,5 milliárd dollárral is növekedhet, ha bizonyos célkitűzések teljesülnek.

A teljes ajánlat tehát részvényenként 77,75 dollár lenne, ami 11 százalékkal haladja meg a Pfizer részvényenként 70 dolláros vállalását.

A Metsera közölte, hogy a vállalatnak most négy nap áll rendelkezésére, hogy tárgyaljon a Pfizer ajánlatának esetleges módosításáról. Ha azonban továbbra is a Novo Nordisk marad a nagyvonalúbb, akkor a Metserának jogában áll kisétálni a Pfizerrel kötött megállapodásából.

A hírre persze a Pfizer nem takarékoskodott a dán gyógyszergyártóra aggatott jelzőkkel. Mint közölték,

a Novo próbálkozása az üzletük meghiúsítására meggondolatlan, és egyben kísérlet a Novo domináns piaci pozíciójával való visszaélésre, hiszen törvénysértő módon fojtanák el a versenyt egy feltörekvő amerikai startup felvásárlásával.

Az amerikai cég hozzátette, hogy a Novo ajánlata egyébként is illuzórikus, és semmi esetre sem minősülhet a Pfizerénél kedvezőbbnek.

A Novo Nordisk menedzsmentjét azonban alighanem jobban izgatja, hogy az ajánlat hírére a cég részvényei 3,4 százalékkal zuhantak csütörtök napközben Koppenhágában.

Kilőttek a Metsera részvényei

A Metsera részvénykurzusa ellenben a csütörtöki amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben 21 százalékkal lőtt ki, miután a Pfizer ajánlatának közzététele óta már egyébként is a triplájára, azaz 52 dollár fölé nőtt, körülbelül 5,5 milliárd dollárra hizlalva tőzsdei kapitalizációját.

Az elemzők várakozása szerint az elhízás elleni készítmények piacának értéke 2030-ra elérheti a 100 milliárd dollárt, ezért próbálják a nagy gyógyszergyártók az ígéretes molekulákat fejlesztő kisebb cégeket sorra felvásárolni.

A Metsera kísérleti gyógyszerei pedig a legkecsegtetőbb új generációs készítmények közé tartoznak az elhízás kezelésében. Egyebek között egy olyan injekción dolgoznak, amelyet ritkábban kell beadni, mint a Novo Nordisk és az Eli Lilly piacvezető gyógyszereit. A hatóanyaga ugyanis a hosszabb ideig ható amilin-analógok osztályába tartozik. Emellett kevesebb mellékhatásra – elsősorban hányinger, hányás – kell számítaniuk a pácienseknek, mint

a Novo GLP-1 alapú Wegovyja

és az Eli Lilly szintén GLP-1 alapú Zepboundja esetében.

Nagy csapás lenne a Pfizerre

Ha a dán vállalat megszerzi a Metserát, az hatalmas csapást jelent a Pfizerre, amely az elhízás elleni szerek piacán akarja megállítani a világjárvány lecsengése utáni lassú lemorzsolódását. A Covid-oltások iránti kereslet ugyanis jelentősen visszaesett, a cég többi kulcsfontosságú gyógyszere pedig szabadalmi élettartama végéhez közeledik.