fogyasztószerek
Wegovy
Novo Nordisk

Ráborították az asztalt a Novo Nordisk vezetésére, zuhan a részvény

Lemondanak a dán gyógyszergyártó igazgatóságának tagjai. A Novo Nordisk főtulajdonosa új testülettel próbálja lendületbe hozni a céget, miután az eddigi igazgatósággal nem tudott zöld ágra vergődni.
Murányi Ernő
2025.10.22., 12:48

Nagyjából 3 százalékkal, 344,5 dán koronára esett szerda reggel a Novo Nordisk részvényárfolyama Koppenhágában, miután a Wegovy fogyasztószer és a cukorbetegség ellen fejlesztett Ozempic gyártójának legnagyobb részvényese közölte, hogy új igazgatósági tagok kinevezését kezdeményezi.

Illustration Novo Nordisk
Új vezetéssel hoznák fel a Novo Nordiskot / Fotó: CFOTO via AFP

Lefejeződik a Novo Nordisk

A nonprofit szervezetként működő Novo Nordisk Alapítvány indoklásként közölte, hogy az igazgatóság elnöke, Helge Lund és hat másik független igazgatósági tag a jövő hónapban lemond, miután vitába keveredtek az alapítvánnyal a vállalatnál végrehajtott változások sebességéről.

Már meg is van az új jelölt az igazgatóság elnöki székébe. Az alapítvány Lars Rebien Sorensent, a Novo korábbi vezérigazgatóját és – nem mellesleg - az alapítvány elnökét tervezi kinevezni legfeljebb három évre. Emellett hat új igazgatósági tagot is javasoltak a testületbe.

Sorensen már nyilatkozott is, kiemelve, hogy az átalakítást nem lehet „puccsként” értelmezni, illetve, hogy két-három évig biztosan marad, ha megválasztják.

Kissé meglepő az átalakítás időzítése és mértéke, hiszen mindössze néhány hónapja, augusztusban nevezték ki a Novo Nordisk új vezérigazgatóját, Mike Doustdart

 

– írták befektetőknek szóló jegyzetükben a brit Barclays elemzői.

Úgy tűnik, strukturálisan átalakítják a vállalatirányítást

- írták az elemzők, hozzátéve, hogy a lépés célja az igazgatósági összetétel összehangolása a Novo fogyasztói elkötelezettségre, az amerikai piacra való nagyobb összpontosításra és a potenciális üzletekre irányuló törekvéseivel.

Tejesen átalakítják a vállalatvezetést 

– tették hozzá, a lépéssel a Novo fogyasztók iránti elkötelezettségét, az amerikai piacra való intenzívebb fókuszálást és a potenciális üzleti lehetőségek felkutatását kívánják erősíteni.

Egymás után kapják a pofonokat a részvényesek

A Novo Nordisk részvényesei idén egymás után kapják a pofonokat, miután bár a legfőbb rivális amerikai Eli Lilly a Wegovy bevezetése után két évvel vitte piacra az Egyesült Államokban Zepbound nevű fogyasztószerét, az amerikaiak a receptfelírásokban mégis egyre inkább elhúznak a dánoktól.

A részvényárfolyam idén eddig már 45 százalékkal csökkent, az utóbbi egy évben pedig már több mint 57 százalékkal morzsolódott le a kurzus.

A Novo 2024-ben Európa legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalata volt, tavaly júniusban körülbelül 650 milliárd dollárt ért, ám a jelenlegi tőzsdei kapitalizációja mindössze 238,5 milliárd dollár.


A Londoni Tőzsdecsoport (LSEG) elemzői konszenzusa ellenben vételre ajánlja a Novo Nordisk részvényeit, mégpedig 475 dán koronás mediáncélárral. A felértékelődési potenciál tehát mintegy 38 százalékot tesz ki.


 

