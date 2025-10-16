Deviza
A részvény 30 körüli egyéves előretekintő P/E rátája sok iparágban kiemelkedően magasnak számítana, míg az amerikai tech szektoron belül majdhogynem megszokott a magas értékeltség, ráadásul az utóbbi időben még mérséklődött is a szorzószám. Tehát az optimizmus szinte kézzel tapintható az Nvidia körül, az elmúlt hónapok során a célárak és az árfolyam közötti olló is kinyílt, egyre magasabb intézményi célárak megjelenése mutatkozik.
Varga Dániel, a K&H Értékpapír szenior elemzője
2025.10.16, 06:57

Az év végéhez közeledve lassan kijelenthetjük, hogy a mesterségesintelligencia- (AI) sztori nemhogy nem fulladt ki, de egyre meghatározóbb szerepet tölt be a technológiai világ fejlődésében. A tőzsdei teljesítményekre is gyors pillantást vetve láthatjuk, hogy a nagy csipgyártók, az AI-kapcsolt vállalkozások vagy a felhőszolgáltatásokra fókuszáló cégek is rekordot rekordra halmozva okoznak pozitív meglepetéseket a befektetőknek. 

Nvidia,Chip,On,A,Dark,,Intricate,Circuit,Board.,The,Green, nvidia,
Nvidia: mindent visz a cég – és nem csak a tőzsdén / Fotó: Hephaist0s

Mindent visz az Nvidia – és nem csak a tőzsdén

Az AI-forradalom egyik nagy nyertese az Nvidia , amelyet talán nem szükséges bemutatni, hiszen mára a legértékesebb vállalattá nőtte ki magát, a 4 ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációt is meghaladva ezzel. Ráadásul az elmúlt években a tőzsdén is könnyedén felülteljesítőnek számított, hiszen 2023 év eleje óta több mint 12-szeresére nőtt a részvény árfolyama:

  • 2023-ban 239 százalékot,
  • 2024-ben 171 százalékot,
  • 2025-ben eddig 34 százalékot emelkedett a részvény.

A dinamikus növekedés mögött elsősorban a csipek iránti stabil kereslet áll, így újabb és újabb nagyobb mértékű megrendelések biztosítják a jövőbeli értékesítés fenntartását is. Ezzel együtt a folyamatos fejlesztések is zajlanak a cégnél, hiszen az adatközponti GPU piacán uralkodónak számító Nvidia az elmúlt időben újabb partnerséget kötött az OpenAI-jal, emellett korábban az Intelben való részesedését jelentette be a cég, amellyel a PC- és a kis szerverpiacokra való belépést alapozhatja meg a társaság.

Persze a versenytársak is folyamatos fejlesztéseket, újításokat és partneri egyezségeket jelentenek be, hogy felvegyék a versenyt az Nvidiával szemben, hiszen a hatalmas keresleti igény mellett szükség is lehet a diverzifikációra, 

de a vezető piaci pozíció egyelőre nem forog veszélyben. 

Emellett az Nvidia térnyerésével a vele szorosan együttműködő cégek is profitálhatnak a fejlődésből, két kulcsfontosságú technológiai partner emelhető ki (Micron és TSMC), amelyekkel az elmúlt időben még jobban elmélyítette az együttműködést a cég elsősorban az AI-csipgyártás, valamint a memóriafejlesztés területén.

A fundamentumok tekintetében még erőteljesebb javulás mutatkozott, mint a részvényárfolyamban, hiszen a jelenlegi (2026-os) üzleti évre vonatkozóan már 110 milliárd dolláros nettó profit elérését helyezik kilátásba a céget követő elemzők, amelyhez közel 54 százalékos nettó profitmarzs adódhat, amely a technológiai szektoron belül is kiemelkedőnek számít. Csak hogy kontextusba helyezzük mekkora eredménynek is számít ez, a 2023-as üzleti évet még 6,5 milliárdos profittal zárta a cég, tehát rövid idő alatt sokszorosára tudott nőni az eredményesség. Ráadásul a kilátások alapján folytatódhat az erőteljes javulás, akár 180 milliárd dollár feletti eredményt elérve 2028-ra, ezzel könnyedén meghaladva a többi big tech profittermelését.

Adódhatna a felvetés, hogy ekkora mértékű árfolyammozgás mellett 

az Nvidia immár biztos túlárazottnak számít a piacon a relatív mutatószámok alapján, de a válasz korántsem ilyen egyszerű. 

A részvény 30 körüli egyéves előretekintő P/E rátája sok iparágban kiemelkedően magasnak számítana, míg az amerikai tech szektoron belül majdhogynem megszokott a magas értékeltség, ráadásul az utóbbi időben még mérséklődött is a szorzószám. Tehát az optimizmus szinte kézzel tapintható az Nvidia körül, az elmúlt hónapok során a célárak és az árfolyam közötti olló is kinyílt, egyre magasabb intézményi célárak megjelenése mutatkozik, ami a befektetői hangulatot is tovább támogathatja.

