Az OMV új stratégiája: vissza az alapokhoz, előtérben a gáz és a pénzügyi fegyelem

Hétfőn frissítette stratégiáját az OMV, és olyan változtatásokat jelentett be, amelyekkel a legtöbb versenytárs már az elmúlt két évben megtette a maga korrekcióját. A vállalat elismerte, hogy az iparági és energetikai kilátások fényében az energiaátmenet sokkal lassabban halad, mint ahogyan néhány éve remélték. Az energiaigény világszerte tovább nő – részben az új technológiák, például a mesterséges intelligencia és az adatközpontok energiaéhsége, részben pedig a fejlődő országok életszínvonalának javulása miatt.

Az OMV frissített stratégiája újra az energiaszegmensre, azon belül is a kutatásra és termelésre helyezi a hangsúlyt / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Az OMV szerint a földgáz iránti kereslet világszinten és Európában is tartósan erős marad, és az olajkereslet sem fog rövid távon érdemben csökkenni. A vállalat hangsúlyozta, hogy megértette a befektetői elvárásokat:

a pénzügyi fegyelem,

a magas osztalék

és a megfontolt beruházások az iparág kulcstényezői.

Ennek megfelelően az OMV is átalakította stratégiai prioritásait.

Fókuszban a kutatás-termelés és a földgáz az OMV-nél

Az energiaigény növekedése miatt a vállalat újra az energiaszegmensre, azon belül is a kutatásra és termelésre helyezi a hangsúlyt, különösen a földgáztermelésre, amelynek európai kereslete több tényező miatt is stabilan magas marad. A 2030-as szénhidrogén-termelési célt 350 ezerről 400 ezer hordó egyenérték/nap szintre emelték, a bővülést új kutatási eredményektől és célzott felvásárlásoktól várják.

A cég egyik legfontosabb projektje a romániai Neptun Deep gázmező, amely jelenleg az egyik legnagyobb európai gázfejlesztés. Emellett kiemelt jelentőségű az ADNOC-kal közösen létrehozott Borouge Group International (BGI), amely a két vállalat petrolkémiai tevékenységeinek összeolvadásából jön létre. A megállapodás kedvező feltételei várhatóan javítják az OMV jövedelmezőségét és osztalékfizető képességét.

A stratégiaváltással párhuzamosan az OMV módosította osztalékpolitikáját is: a BGI-től befolyó osztalék 50 százalékát, valamint a fennmaradó üzletágak operatív cash flow-jának 20–30 százalékát fizetik ki osztalékként. Ez magasabb kifizetési arányt jelent – az új szabály szerint legutóbb például 4,75 euró helyett 5,05 eurót fizettek volna részvényenként. A petrolkémiai piac normalizálódása esetén a vállalat jelentős felértékelődési potenciált lát.