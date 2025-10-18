Óriási csalást lepleztek le az amerikaiak: még sosem foglaltak le ennyi bitcoint – a főkolompos azonban lelépett

Minden idők legnagyobb bitcoin lefoglalásával dicsekedett a héten az amerikai igazságügy-minisztérium, miután vádat emelt Csen Cse ellen, aki a kambodzsai Prince Group néven üzemeltetett céget, de a vállalatot valójában óriási befektetési csalásra használta fel.

Az online csalás vezető szereplőjétől 15 milliárd dollár értékű bitcoint foglaltak le / Fotó: Primakov / Shutterstock

A legnagyobb lefoglalás is csak akkor igaz, ha a bitcoinok lefoglaláskori értékét értjük alatta dollárban, hiszen a 127 271 lefoglalt bitcoin ma nagyjából 15 milliárd dollárt érhet. A lefoglalt kriptovaluták száma ugyan több mint a Bitfinex feltörésével kapcsolatban letartóztatott ügyben, ám kevesebb, mint a Silk Road darkwebes piactér ügyében lefoglalt 144 ezer bitcoin. A 2013-as ügyben lefülelt kriptók ugyanakkor abban az időszakban még 30 millió dollárt sem értek.

A világ egyik legnagyobb online csalása bukott meg

A világméretű, évekig tartó csalássorozat, mellyel a Prince Groupot és Csent vádolják, megdöbbentő mértékű és szervezettségű volt, melynek lebonyolításában is ezrek vettek részt, sokan nem jó szántukból. A csoport több börtönszerű, magas falakkal körbevett házat üzemeltetett Kambodzsában, ahol munkalehetőséggel odacsábított emberek dolgoztak gyakorlatilag rabszolgaként. Aki nem volt hajlandó részt venni a csalások végrehajtásában, azt megverték. A hálózat legalább tíz ilyen helyszínt üzemeltetett a vádirat szerint, mely az egyik vezetőt is idézi,

aki azzal hencegett, hogy a disznóvágó csalások napi 30 millió dollár bevételt termeltek 2018-ban.

Nem csoda, hogy az amerikai hatóságok szerint a most lekapcsolt szervezet domináns szerepet töltött be az online csalások világában.

A pénz tisztára mosása sem volt egyszerű feladat

Az sem meglepő, hogy a bűnszervezetnek a csalással szerzett vagyon tisztára mosásával is foglalkoznia kellett, amihez egyebek mellett a bitcoinbányászatot használták fel. Mivel a költségeket a fekete pénzek fedezték, az egyik vádlott szerint a kibányászott bitcoinok gyakorlatilag ingyen voltak számukra. A bűnözők még egy Picasso-képet is vettek az ebül szerzett pénzből egy aukción, de természetesen költöttek házakra, jachtokra, magánrepülőkre vagy luxusutakra is.

Csen gyűjtötte az útleveleket is, hiszen egyszerre volt Kína, Kambodzsa, Vanuatu, Saint Lucia és Ciprus állampolgára, miközben Kambodzsában, Szingapúron, Tajvanon és Nagy-Britanniában élt.

A rabszolgamunkát felhasználó, disznóvágás típusú kriptocsalások sokáig folytatódtak gond nélkül, a vádirat szerint az nagyjából 2015-ben indult és a helyi hatóságok is a bűnszervezet zsebében voltak, a csalók több országban fizettek le politikusokat is. Egy külföldi politikus például egy hárommillió dollár értékű jachtot kapott a bűnszervezettől a vádirat szerint.