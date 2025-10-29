Deviza
Egyre többen félnek az Oracle gyorsan növekvő, óriási adósságától

A vállalat kötvényeinek fizetésképtelenségére sokan kötnek biztosítást. Az Oracle adóssága csaknem triplájára nőhet a következő években.
K. B. G.
2025.10.29, 15:23
Frissítve: 2025.10.29, 15:27

Hiába az óriási optimizmus a részvénypiacon a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, a kötvénypiacon egyre többen keresnek védelmet a szükséges infrastruktúra kiépítésében óriási szerepet játszó Oracle esetleges csődjével szemben.

Close,Up,Of,The,Oracle,Sign,On,The,Office,Building
Az Oracle hitelből vágott bele az adatközpontok építésébe /Fotó: JHVEPhoto / Shutterstock

Hitelből finanszírozza a növekedést az Oracle

A gyakorlatilag biztosításként szolgáló ötéves CDS (credit default swap, az eszköz az Oracle fizetésképtelensége esetén fizet a tulajdonosoknak) ára 2023 októbere óta nem látott szinteken mozog. A Bloomberg összefoglalója szerint a Morgan Stanley úgy látja, hogy 

az Oracle nettó adóssága a jelenlegi 100 milliárd dolláros szint körüli értékről a fiskális 2028-as évre 290 milliárd dollárra nőhet, ami elég soknak tűnik ahhoz képest, hogy a cég az elmúlt 12 hónapban kevesebb mint 60 milliárd dollár bevételt termelt.

Az adatközpontok sorának felépítésére készülő cég 38 milliárd dolláros adósságkibocsátásra készül, összhangban a cég 500 milliárd dolláros, OpenAI-jal közös beruházási terveivel. A múlt hónapban az Oracle 18 milliárd dollárnyi kötvényt bocsátott ki.

