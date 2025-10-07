Kilőtt az OTP- és az Alteo-rakéta, horrorisztikusan gyengül a forint

A meghatározó európai tőzsdeindexek minimális pluszban ácsorogtak valamivel a BÉT kicsengetése előtt, és bár Amerika is a pozitív tartományban nyitott, gyorsan bepirosodtak a vezető tengerentúli indexek.

Befektetői körökben egyébként Európa-szerte az eladósodott Franciaország feszült politikai helyzete a beszédtéma, ám a stratégák nem számítanak rá, hogy a krízis tovaterjedne.

Az Európai Központi Bank elegendő eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy enyhítse a kötvénypiacokon esetlegesen kialakuló zavarokat. A francia politikai jövővel kapcsolatos bizonytalanságok ezért a DAX-ra nem voltak negatív hatással

– mondta például Jochen Stanzl, a német CMC Markets brókercég részvényelemzője.