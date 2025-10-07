Deviza
EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.3 +1.1% PLN/HUF92.45 +1.11% RON/HUF77.1 +0.95% CZK/HUF16.13 +0.84% EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.3 +1.1% PLN/HUF92.45 +1.11% RON/HUF77.1 +0.95% CZK/HUF16.13 +0.84%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01% BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
OTP-részvény
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt

Kilőtt az OTP- és az Alteo-rakéta, horrorisztikusan gyengül a forint

A forintgyengülés árnyékában nagyot ment kedden a BUX. Az OTP vezetésével drágultak a blue chipek, csak a Magyar Telekom gyengült.
Murányi Ernő
2025.10.07, 17:17
Frissítve: 2025.10.07, 17:34

Megrázta magát kedden az OTP, és hatalmas, 8,5 milliárd forintos forgalom mellett 2,4 százalékkal, 29 650 forintra emelkedett az árfolyama, miután érkezett egy brutális céláremelés a legnagyobb forgalmú magyar részvényre. Ezzel megszakadt az OTP-papírok napok óta tartó vesszőfutása.

OTP
Nagyot ment kedden az OTP / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 
OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 29,650 HUF 0 / +2.42 %
Forgalom: 8,511,688,840 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Jól szerepelt a Mol és a Richter is. Az előbbi 0,9 százalékkal, 2780 forintra, a gyógyszerpapír pedig 1,2 százalékkal,  10 240 forintra drágult.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,780 HUF 0 / +0.94 %
Forgalom: 993,443,828 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10,240 HUF 0 / +1.19 %
Forgalom: 1,205,859,560 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom kurzusa viszont 1 százalékkal, 1802 forintra süllyedt.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,802 HUF 0 / -0.99 %
Forgalom: 497,317,336 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A blue chipeken kívül ki kell még emelni az Alteót is, amelynek árfolyama egy hétfői céláremelést követően lőtt ki kedden,

9,4 százalékkal, egészen 4890 forintig száguldva.

ALTEO részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
ALTEO részvény17:20:00
Árfolyam: 4,890 HUF 0 / +9.4 %
Forgalom: 112,987,780 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Összességében a BUX 1,4 százalékkal, 101 346 pontra emelkedett. A BÉT azonnali részvényforgalma meghaladta a 12,3 milliárd forintot.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint ellenben egy nap alatt több mint 1,1 százalékkal értékelődött le az euróval, és 1,6 százalékkal a dollárral szemben. Jelenleg egy euróért már 393,3 forintot, míg egy dollárért 337,26 forintot kell adni. 

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A meghatározó európai tőzsdeindexek minimális pluszban ácsorogtak valamivel a BÉT kicsengetése előtt, és bár Amerika is a pozitív tartományban nyitott, gyorsan bepirosodtak a vezető tengerentúli indexek.   

Befektetői körökben egyébként Európa-szerte az eladósodott Franciaország feszült politikai helyzete a beszédtéma, ám a stratégák nem számítanak rá, hogy a krízis tovaterjedne. 

Az Európai Központi Bank elegendő eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy enyhítse a kötvénypiacokon esetlegesen kialakuló zavarokat. A francia politikai jövővel kapcsolatos bizonytalanságok ezért a DAX-ra nem voltak negatív hatással 

– mondta például Jochen Stanzl, a német CMC Markets brókercég részvényelemzője.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu