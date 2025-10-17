November 18-tól fontos változásokat hoz a pénzintézet a digitális szolgáltatásokat terén, és különösen azok számára lehet kellemetlen, akik megszokták, hogy azonnali értesítéseket kapnak a számlájukról. Az OTP bank új hirdetménye alapján megtudhatjuk, hogyan és milyen feltételekkel juthatnak információhoz az ügyfelek a pénzügyeikről.

OTP Bank: november közepétől több százezer ügyfél mindennapi bankolását érinti majd egy új szabályozás, sokak számára kellemetlen meglepetést tartogathat/Fotó: MacroEcon

Két csomag lesz elérhető:

az Alap,

és a Plusz csomag közül.

Az Alap csomag automatikusan minden ügyfélre érvényes lesz a bevezetéskor, és továbbra is ingyenes marad. Tartalmazza az:

OTP InternetBank és MobilBank használatát,

a digitális üzenetküldést,

az SMS-értesítéseket a kártyás tranzakciókról,

valamint a Mobil Aláírás SMS-t.

Push értesítések azonban nem lesznek benne, vagyis az alkalmazás nem küld majd jelzést a számlán történő pénzmozgásokról.

A fizetős Plusz csomag hozza vissza a valós idejű értesítéseket az OTP Bank ügyfeleinek

Aki szeretne továbbra is valós idejű értesítéseket kapni, annak a Plusz csomagra kell váltania, amely az Alap szolgáltatásai mellett push és SMS értesítéseket is biztosít

például kártyás vásárlásokról,

csoportos beszedésekről,

értékpapír-státuszváltozásokról

és számlamozgásokról.

A Plusz csomagra az OTP InternetBankban vagy MobilBankban lehet átlépni, és bármikor vissza lehet térni az Alap csomagra. A havidíjak számlacsomagtól függően 325 vagy 649 forint lehet, bizonyos csomagoknál pedig ingyenes marad., viszont az SMS-értesítésekért külön díjat számítanak fel, üzenetenként akár 77 forintot.

Komoly veszélyt jelenthet a banki csalókkal szemben a változás

A változás komoly biztonsági kockázatokat is felvethet: aki sem a Plusz csomagot, sem az SMS-szolgáltatást nem választja, novembertől nem kap értesítést a számláján történt pénzmozgásokról. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges jogtalan terhelésről vagy illetéktelen személyek által elkövetett banki csalásról csak késve értesülhet az ügyfél. A késedelmes visszajelzés megnehezítheti a gyors reagálást, például a kártya azonnali letiltását vagy a jogosulatlan tranzakciók bejelentését, ami növelheti az anyagi veszteség kockázatát is. Egyelőre nem ismert az OTP Bank más megoldása arra, hogy ilyen esetben hogyan vegyék észre minél hamarabb az ügyfelek a visszaéléseket.