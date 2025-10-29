Deviza
EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF334 +0.27% GBP/HUF442.09 -0.04% CHF/HUF420.34 +0.08% PLN/HUF91.77 +0.03% RON/HUF76.41 +0.05% CZK/HUF15.98 +0.07% EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF334 +0.27% GBP/HUF442.09 -0.04% CHF/HUF420.34 +0.08% PLN/HUF91.77 +0.03% RON/HUF76.41 +0.05% CZK/HUF15.98 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
OTP
nyereség
negyedéves eredmény
Concorde Értékpapír

Tovább menetelhet az OTP

A legnagyobb magyar bank csoportszinten 329 milliárd forint adózott eredményt érhetett el a harmadik negyedévben. Az OTP november 7-én teszi közzé időközi jelentését.
Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője
2025.10.29, 06:51

Az OTP a 2025. harmadik negyedéves eredményeit november 7-én, pénteken, a piacnyitás előtt teszi közzé. Arra számítunk, hogy az OTP 329 milliárd forintos adózott eredményről számol be, ami 9 százalékos éves növekedést, de negyedéves szinten stagnálást jelentene. A bevételi trendek várhatóan továbbra is kedvezők maradnak, amit a kismértékű, de folyamatos nettó kamatmarzs bővülése támogat, jelenleg elsősorban Magyarországon. Ezt részben ellensúlyozhatja a forint negyedéves felértékelődése, valamint az oroszországi magas kockázati céltartalékolás.

OTP, eredmény, Concorde
Tovább menetelhet az OTP a Concorde eredményvárakozása szerint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság 

A fő piacokon kedvező folyamatokra számítunk. A betétek és hitelek stabilan növekedhettek, ezért a forint erős teljesítménye ellenére is enyhe devizahatásoktól megtisztított eszközállomány-növekedés várható. A nettó díj- és jutalékbevétel éves alapon 9 százalékkal nőhetett a kedvező szezonalitás hatására, ugyanakkor csökkenhetett negyedéves alapon az árfolyamhatás miatt. Az egyéb bevétel soron viszont negyedéves szinten visszaesés jöhet, mivel a második negyedévben realizált átértékelési nyereségek és osztalékok ezúttal hiányozni fognak.

Az operatív költségek a bevételeket megelőzve emelkedhettek, főként a júliustól érvényes általános béremelés következtében. Ennek ellenére a költség-bevétel arány várhatóan továbbra is nagyon alacsony marad, a 2024-hez képest „némileg magasabb” szintre vonatkozó iránymutatás alatt.

Nem számítunk a hitelportfólió romlására, azonban az Oroszországban strukturálisan magas céltartalékolás negatívan hathat az eredményre. Emellett az orosz kötvényekre képzett céltartalék mintegy hatmilliárd forinttal ronthatja a harmadik negyedévet. Jó hír azonban, hogy ez a kitettség véleményünk szerint jövő év elejére szinte teljesen le lesz fedezve, ami 2026-ban támogathatja a profitot az alacsonyabb bázis miatt. Megjegyezzük továbbá, hogy mivel a magyar extraprofitadót korábban egy összegben már elszámolták, ennek időarányos korrekciója mintegy 12 milliárd forintos adózás utáni pozitív hatással járhat.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény2025.10.28.
Utolsó ár: 31,270 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Az OTP a sajátrészvény-visszavásárlási programja alapján év végéig akár átlagosan napi több mint 1,5 milliárd forint értékben vásárolhat még vissza részvényeket, ez jelentős keresletet generálhat az elkövetkezendő két hónapra. Emiatt optimistán várjuk a jelentést, és további emelkedésre számítunk.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu