Az OTP a 2025. harmadik negyedéves eredményeit november 7-én, pénteken, a piacnyitás előtt teszi közzé. Arra számítunk, hogy az OTP 329 milliárd forintos adózott eredményről számol be, ami 9 százalékos éves növekedést, de negyedéves szinten stagnálást jelentene. A bevételi trendek várhatóan továbbra is kedvezők maradnak, amit a kismértékű, de folyamatos nettó kamatmarzs bővülése támogat, jelenleg elsősorban Magyarországon. Ezt részben ellensúlyozhatja a forint negyedéves felértékelődése, valamint az oroszországi magas kockázati céltartalékolás.

Tovább menetelhet az OTP a Concorde eredményvárakozása szerint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A fő piacokon kedvező folyamatokra számítunk. A betétek és hitelek stabilan növekedhettek, ezért a forint erős teljesítménye ellenére is enyhe devizahatásoktól megtisztított eszközállomány-növekedés várható. A nettó díj- és jutalékbevétel éves alapon 9 százalékkal nőhetett a kedvező szezonalitás hatására, ugyanakkor csökkenhetett negyedéves alapon az árfolyamhatás miatt. Az egyéb bevétel soron viszont negyedéves szinten visszaesés jöhet, mivel a második negyedévben realizált átértékelési nyereségek és osztalékok ezúttal hiányozni fognak.

Az operatív költségek a bevételeket megelőzve emelkedhettek, főként a júliustól érvényes általános béremelés következtében. Ennek ellenére a költség-bevétel arány várhatóan továbbra is nagyon alacsony marad, a 2024-hez képest „némileg magasabb” szintre vonatkozó iránymutatás alatt.

Nem számítunk a hitelportfólió romlására, azonban az Oroszországban strukturálisan magas céltartalékolás negatívan hathat az eredményre. Emellett az orosz kötvényekre képzett céltartalék mintegy hatmilliárd forinttal ronthatja a harmadik negyedévet. Jó hír azonban, hogy ez a kitettség véleményünk szerint jövő év elejére szinte teljesen le lesz fedezve, ami 2026-ban támogathatja a profitot az alacsonyabb bázis miatt. Megjegyezzük továbbá, hogy mivel a magyar extraprofitadót korábban egy összegben már elszámolták, ennek időarányos korrekciója mintegy 12 milliárd forintos adózás utáni pozitív hatással járhat.