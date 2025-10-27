Brutális, ami most a magyar tőzsdén történik: egymást marják a részvényekért a befektetők – ezek a papírok robbantak

Mint ismert csütörtökön, azaz október 30-án ül össze a Rába Holding közgyűlése, melyen egyebek között az elővételi jog gyakorlásáról is döntenek a részvényesek a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonában lévő Rába-részvények értékesítése kapcsán.

Az államot és második helyen a Rábát ugyanis az egyetemi alapítvány és a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) között létrejött részvény-adásvételi szerződéssel átruházni kívánt részvényekre elővásárlási jog illeti meg. Az állam képviseletében a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogosult nyilatkozni.

Amennyiben onnan nemleges nyilatkozat érkezik, a Rába térfelén pattog a labda. A döntés itt borítékolhatóan az lesz, hogy a Rába nem kíván majd élni az elővásárlási joga gyakorlásával, mivel a két legnagyobb részvényes, az alapítvány mellett az állami tulajdonú N7 Holding is erre tett javaslatot.

A Rába igazgatósága egyébként eredetileg a tőzsdei cég saját tulajdonában álló részvényei elidegenítésével kapcsolatban hívta össze a közgyűlést, mivel a 4iG SDT vételi ajánlata ezekre a részvényekre is vonatkozik. Az igazgatóság amúgy azt javasolta, hogy a Rába ne adja el saját részvényeit. A 4iG 1789 forinton tette meg vételi ajánlatát, az ajánlat megtétele előtt a részvény árfolyama nagyjából 1500 forint körül ingadozott a BÉT-en.

Új csúcson az OTP

Az OTP 1 százalékkal, 31 170 forintra, a Mol 1,9 százalékkal, 2808 forintra, míg a Richter 0,2 százalékkal, 10 450 forintra erősödött.