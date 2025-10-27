Deviza
Brutális, ami most a magyar tőzsdén történik: egymást marják a részvényekért a befektetők – ezek a papírok robbantak

Egymás kezéből kapkodják ki a részvényeket a befektetők a pesti börzén. Extrém forgalomban zsákolják az OTP-t, a Rába részvényesei pedig már egyenesen eufóriában kereskednek.
Murányi Ernő
2025.10.27, 12:46
Frissítve: 2025.10.27, 14:07

Brutális forgalmat hozott a hétfő délelőtt a pesti börzén. Az azonnali részvénykereskedés délig 12,3 milliárd forintot mozgatott meg, amiből csak az OTP-re 8,3 milliárd jutott. A BUX 0,8 százalékkal, 105 049 pontra nőtt.

OTP The,Concept,Of,Economic,Growth,In,Hungary.,Hand,Holds,A
Nagyon megy a  BUX, az OTP-t viszik, mint a cukrot / Fotó: Shutterstock

Nagyon veszik az OTP-t, de a Rába az aduász 

A 4iG és a Mol részvényeire is már egymilliárd forint feletti értékben kötöttek ügyleteket.

Az árfolyamokat tekintve viszont újfent a Rába Holding a király, hiszen mintegy 450 millió forintos forgalomban közel 14 százalékkal drágult a járműgyártó papírja.

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény14:17:30
Árfolyam: 3,820 HUF +490 / +12.83 %
Forgalom: 565,004,990 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A  4iG sem panaszkodhat ugyanakkor a 3,9 százalékos ralijára, ami 4040 forintig röpítette a kurzust.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény14:21:24
Árfolyam: 4,025 HUF +135 / +3.35 %
Forgalom: 1,499,607,210 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Mint ismert csütörtökön, azaz október 30-án ül össze a Rába Holding közgyűlése, melyen egyebek között az elővételi jog gyakorlásáról is döntenek a részvényesek a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonában lévő Rába-részvények értékesítése kapcsán.

Az államot és második helyen a Rábát ugyanis az egyetemi alapítvány és a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) között létrejött részvény-adásvételi szerződéssel átruházni kívánt részvényekre elővásárlási jog illeti meg. Az állam képviseletében a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogosult nyilatkozni. 

Amennyiben onnan nemleges nyilatkozat érkezik, a Rába térfelén pattog a labda. A döntés itt borítékolhatóan az lesz, hogy a Rába nem kíván majd élni az elővásárlási joga gyakorlásával, mivel a két legnagyobb részvényes,  az alapítvány mellett az állami tulajdonú N7 Holding is erre tett javaslatot.  

A Rába igazgatósága egyébként eredetileg a tőzsdei cég saját tulajdonában álló részvényei elidegenítésével kapcsolatban hívta össze a közgyűlést, mivel a 4iG SDT vételi ajánlata ezekre a részvényekre is vonatkozik. Az igazgatóság amúgy azt javasolta, hogy a Rába ne adja el saját részvényeit. A 4iG 1789 forinton tette meg vételi ajánlatát, az ajánlat megtétele előtt a részvény árfolyama nagyjából 1500 forint körül ingadozott a BÉT-en.   

Új csúcson az OTP

Az OTP 1 százalékkal, 31 170 forintra, a Mol 1,9 százalékkal, 2808 forintra, míg a Richter 0,2 százalékkal,  10 450 forintra erősödött. 

A bankpapír nem mellesleg megjavította eddigi 31 000 forintos történelmi csúcsát is.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény14:20:41
Árfolyam: 31,210 HUF +340 / +1.09 %
Forgalom: 10,031,021,820 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom ára esett, mégpedig 1,2 százalékkal, 1774 forintra.

A többi részvény közül jól szerepel az 1,8 százalékkal, 568 forintig erősödött Opus Global, illetve a Duna House is, melynek árfolyama 1,2 százalékkal, 1245 forintig nőtt. 

DUNAHOUSE részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
DUNAHOUSE részvény14:14:09
Árfolyam: 1,250 HUF +20 / +1.6 %
Forgalom: 27,556,100 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Nyugaton a helyzet vegyes

A meghatározó európai piacokon egyébként vegyes a kép. A frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 például 0,1 százalékkal lejjebb ereszkedett, míg a londoni FTSE 100-as nagyjából ugyanennyivel került feljebb.

A spanyol IBEX 35 viszont 0,5 százalékkal, a milánói FTSE MIB pedig 0,7 százalékkal emelkedik. 

A forint is jó passzban van, dél körül 389,3 forint körül váltották az eurót.

Nagyon készül a forint a csütörtöki ítéletre: üti az árfolyam az eurót
Izgalmasan indult a hét a magyar eszközök piatán az ünnepi pihenőt követően. Az OTP árfolyama történelmi csúcsot döntött, a Rába újabb 15 százalékkal ralizik hétfőn, a forint lendületet vett a dollárral és az euróval szemben.

