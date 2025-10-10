Deviza
EUR/HUF390.78 -0.08% USD/HUF337.72 -0.14% GBP/HUF448.63 -0.27% CHF/HUF419.29 -0.04% PLN/HUF91.84 -0.05% RON/HUF76.7 -0.04% CZK/HUF16.06 +0.09% EUR/HUF390.78 -0.08% USD/HUF337.72 -0.14% GBP/HUF448.63 -0.27% CHF/HUF419.29 -0.04% PLN/HUF91.84 -0.05% RON/HUF76.7 -0.04% CZK/HUF16.06 +0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,623.08 +0.23% MTELEKOM1,780 +0.45% MOL2,758 +0.15% OTP29,720 +0.17% RICHTER10,430 +0.19% OPUS548 +1.64% ANY7,220 -0.28% AUTOWALLIS158 +1.9% WABERERS4,920 +0.41% BUMIX9,536.03 +0.01% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,191.21 +0.12% BUX101,623.08 +0.23% MTELEKOM1,780 +0.45% MOL2,758 +0.15% OTP29,720 +0.17% RICHTER10,430 +0.19% OPUS548 +1.64% ANY7,220 -0.28% AUTOWALLIS158 +1.9% WABERERS4,920 +0.41% BUMIX9,536.03 +0.01% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,191.21 +0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
forint
OTP
dollár
euró

Erősen rajtolt az OTP, a forint is erőtől telve várja az esti ítéletet

Bár a nemzetközi befektetői hangulat elromlott, a pesti tőzsde felfelé vette az irányt péntek reggel. Az OTP fél százalékkal drágult a nyitásban, a forint az eurón és a dolláron is hozott a nap elején. A hazai piac számára az S&P késő este érkező hitelminősítése lesz a legfontosabb esemény.
K. T.
2025.10.10, 09:09

Bár az előző nap elromlott a befektetői hangulat a tengerentúlon, és péntek reggel az ázsiai tőzsdéken is jelentős mínuszban kereskedtek a meghatározó börzéken, a pesti tőzsdén optimistán indult a pénteki kereskedés.

OTP, forint, BUX, pesti tőzsde
Az OTP húzza péntek reggel a pesti tőzsdét, erőt mutat a forint is / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX 0,2 százalékos pluszban, 101 60 ponton rajtolt. A vezető hazai részvények közül

  • az OTP fél százalékkal 29 830 forintra erősödött,
  • a Mol árfolyama 0,2 százalékkal 2 750 forintra fordult le,
  • a Richter részvényei 0,1 százalékkal 10 400 forintig ereszkedtek,
  • a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,3 százalékkal 1 778 forintig emelkedett.

Péntek késő este érkezik az S&P 500 Global felülvizsgálatának eredménye a magyar államadósságról, a hitelminősítő döntése előtt kivárhatnak a befektetők a forintpiacon, jövő hét elején viszont megmozgathatja az árfolyamot a lépés.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint ezzel együtt jó formában kezdte a napot, és kissé javítani tudott a főbb devizákhoz képest a tőzsdenyitásig. Az euró jegyzése a hajnali, 391,3-as szintről egészen 390,4-ig szúrt le, kilenc órakor pedig 390,7 forinton váltották a közös európai pénzt. Ez valamivel több, mint 0,1 százalékos forintelőnyt jelent.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
390.7776 -0.08%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dolláron is 0,1 százalékot hozott a magyar pénz, a devizapár kurzusa 337,8 forintig ereszkedett a pesti tőzsdenyitásig.

A r

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1293 cikk

égiós devizákhoz képest is kedvező a forint mozgása, a cseh koronát 0,05 százalékkal, a lengyel zlotyt 0,06 százalékkal váltják kevesebbért péntek reggel.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu