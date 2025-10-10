Erősen rajtolt az OTP, a forint is erőtől telve várja az esti ítéletet

Bár az előző nap elromlott a befektetői hangulat a tengerentúlon, és péntek reggel az ázsiai tőzsdéken is jelentős mínuszban kereskedtek a meghatározó börzéken, a pesti tőzsdén optimistán indult a pénteki kereskedés.

A BUX 0,2 százalékos pluszban, 101 60 ponton rajtolt. A vezető hazai részvények közül

az OTP fél százalékkal 29 830 forintra erősödött,

a Mol árfolyama 0,2 százalékkal 2 750 forintra fordult le,

a Richter részvényei 0,1 százalékkal 10 400 forintig ereszkedtek,

a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,3 százalékkal 1 778 forintig emelkedett.

Péntek késő este érkezik az S&P 500 Global felülvizsgálatának eredménye a magyar államadósságról, a hitelminősítő döntése előtt kivárhatnak a befektetők a forintpiacon, jövő hét elején viszont megmozgathatja az árfolyamot a lépés.

A forint ezzel együtt jó formában kezdte a napot, és kissé javítani tudott a főbb devizákhoz képest a tőzsdenyitásig. Az euró jegyzése a hajnali, 391,3-as szintről egészen 390,4-ig szúrt le, kilenc órakor pedig 390,7 forinton váltották a közös európai pénzt. Ez valamivel több, mint 0,1 százalékos forintelőnyt jelent.