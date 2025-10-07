OTP: brutális célár érkezett, irány a csillagos ég – elképesztő magasságig szárnyalhat a részvény

Koránt sincs még vége az OTP idén látott tőzsdei ralijának, legalábbis a HSBC szerint, amely minden eddiginél magasabb célárat határozott meg a legnagyobb magyar bank részvényeire.
A brit–hongkongi bank az eddigi 32 200 forintról 37 500 forintra emelte az OTP részvényeire vonatkozó árfolyam-várakozását, ami alapján 30 százalékos drágulásra van kilátás a következő egy év során.
A jelentős hozamlehetőség miatt az óriásbank továbbra is vételre ajánlja a hazai pénzintézet papírjait.
A HSBC ezzel messze a legoptimistább az OTP-t követő elemzőházak közül, még a Wood & Company augusztus végén kijelölt, 34 877 forintos céláránál is jóval magasabbra taksálva a részvény értékét.
Az LSEG Lipper adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga ezzel már 29 856 forint, ami 3 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamnál.
A magyar bankot követő 14 befektetési szolgáltató közül
Hét bróker várja 30 ezer forint fölé a kurzust egyéves távlaton.
Az OTP-vel kapcsolatban hétfőn írtuk meg, hogy körülbelül 3000 forinttal csökkentené a részvényárfolyamot , ha Oroszország az EU-ban befagyasztott orosz vagyon felhasználásának megtorlására kisajátítaná a náluk működő uniós vállalatokat, köztük az OTP helyi leányát, amely jelentős eredménytermelő képességgel bír.
Az első számú magyar bank a kiszivárgott hírek szerint újabb jelentős bankvásárlásra készülhet, ezúttal a világ kilencedik legnagyobb országába, Kazahsztánba léphet be, ahol tárt karokkal várják.
Az OTP részvényei 0,4 százalékos emelkedéssel indították a keddi kereskedést, az év eleje óta pedig 34 százalékkal nőtt a társaság tőzsdei értéke. A hitelező egy hónap múlva, november 7-én teszi majd közzé harmadik negyedéves jelentését.
