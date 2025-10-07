Deviza
EUR/HUF392 +0.82% USD/HUF336.36 +1.28% GBP/HUF450.65 +0.63% CHF/HUF420.88 +0.76% PLN/HUF92.17 +0.8% RON/HUF77.01 +0.82% CZK/HUF16.12 +0.82% EUR/HUF392 +0.82% USD/HUF336.36 +1.28% GBP/HUF450.65 +0.63% CHF/HUF420.88 +0.76% PLN/HUF92.17 +0.8% RON/HUF77.01 +0.82% CZK/HUF16.12 +0.82%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,880.51 +0.96% MTELEKOM1,816 -0.22% MOL2,778 +0.86% OTP29,480 +1.8% RICHTER10,110 -0.1% OPUS545 -0.18% ANY7,300 +0.55% AUTOWALLIS157 -0.64% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,475.35 +0.4% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,192.96 +0.3% BUX100,880.51 +0.96% MTELEKOM1,816 -0.22% MOL2,778 +0.86% OTP29,480 +1.8% RICHTER10,110 -0.1% OPUS545 -0.18% ANY7,300 +0.55% AUTOWALLIS157 -0.64% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,475.35 +0.4% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,192.96 +0.3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
HSBC
részvény
bank
OTP
tőzsde
célár

OTP: brutális célár érkezett, irány a csillagos ég – elképesztő magasságig szárnyalhat a részvény

Minden eddiginél magasabb célár érkezett a legnagyobb magyar bank részvényeire. A HSBC 30 százalékos hozamlehetőséget lát az OTP papírjaiban.
K. T.
2025.10.07., 10:15

Koránt sincs még vége az OTP idén látott tőzsdei ralijának, legalábbis a HSBC szerint, amely minden eddiginél magasabb célárat határozott meg a legnagyobb magyar bank részvényeire.

OTP, bank, célár, részvény, HSBC
30 százalékos ralit lát az OTP részvényeiben a HSBC / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

A brit–hongkongi bank az eddigi 32 200 forintról 37 500 forintra emelte az OTP részvényeire vonatkozó árfolyam-várakozását, ami alapján 30 százalékos drágulásra van kilátás a következő egy év során.

A jelentős hozamlehetőség miatt az óriásbank továbbra is vételre ajánlja a hazai pénzintézet papírjait.

Soha nem látott magasságba érhet az OTP-részvény

A HSBC ezzel messze a legoptimistább az OTP-t követő elemzőházak közül, még a Wood & Company augusztus végén kijelölt, 34 877 forintos céláránál is jóval magasabbra taksálva a részvény értékét.

Az LSEG Lipper adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga ezzel már 29 856 forint, ami 3 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamnál.

A magyar bankot követő 14 befektetési szolgáltató közül 

  • 11 vételt, 
  • egy tartást,
  •  további kettő pedig eladást javasol. 

Hét bróker várja 30 ezer forint fölé a kurzust egyéves távlaton.

Az OTP-vel kapcsolatban hétfőn írtuk meg, hogy körülbelül 3000 forinttal csökkentené a részvényárfolyamot , ha Oroszország az EU-ban befagyasztott orosz vagyon felhasználásának megtorlására kisajátítaná a náluk működő uniós vállalatokat, köztük az OTP helyi leányát, amely jelentős eredménytermelő képességgel bír.

Az első számú magyar bank a kiszivárgott hírek szerint újabb jelentős bankvásárlásra készülhet, ezúttal a világ kilencedik legnagyobb országába, Kazahsztánba léphet be, ahol tárt karokkal várják.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény14:05:14
Árfolyam: 29,480 HUF +530 / +1.8 %
Forgalom: 3,101,832,740 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Az OTP részvényei 0,4 százalékos emelkedéssel indították a keddi kereskedést, az év eleje óta pedig 34 százalékkal nőtt a társaság tőzsdei értéke. A hitelező egy hónap múlva, november 7-én teszi majd közzé harmadik negyedéves jelentését.

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
neue klasse

Mit tud a BMW, amit más európai gyártók nem? - csodafegyvert hozott Magyarországra az autógyártó, belsős ember árult el részleteket

A kínai gazdaságot deflációval fenyegető gyilkos árverseny gyors kimúlását jósolta a Világgazdaságnak Milan Nedeljkovic a BMW gyártásért felelős igazgatósági tagja. Az itthon gyártott iX3 egy versenyképes modell.
8 perc
IPO-piac

Amikor Trump lábon lövi magát: India jobban vonzza a tőkét, mint valaha

Mágnesként vonzza a dollármilliárdokat az indiai tőzsde.
4 perc
m6 autópálya

Erre várt mindenki: átadták az M6-os utolsó szakaszát – a határig ér a sztráda, összekapcsolták a magyar és horvát „vérkeringést"

Az M6-os autópályán már a határig autózhatunk.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu