OTP: duplán jók a kilátások – ritkán van ilyen, a csúcson túl is venni kell a részvényt

Dupla céláremeléssel örvendeztették meg szerdán az elemzők az éppen új történelmi csúcsra emelkedő OTP részvényeseit és a hazai nagybank papírjaival szemező befektetőket.

Két elemzőház is megemelte az OTP célárát / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A JPMorgan 33 900 forintról 36 ezer forintra srófolta fel 12 havi árfolyam-várakozását, az Autonomous Research pedig ennél is valamivel magasabbra, 36 332 forintra emelte a magyar pénzintézet részvényeire vonatkozó célárat az eddigi 35 132 forintról.

Az előbbi 15, az utóbbi 16 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a keddi záróárhoz képest. A JPMorgan és az Autonomous Research is vétele ajánlja a blue chip részvényt.

Egyre magasabbra várják az OTP részvényeit az elemzők

Októberben számos elemző vizsgálta felül a legnagyobb tőzsdei értékű magyar társaság kilátásait, és kivétel nélkül optimistább prognózissal állt elő.

Az LSEG Lipper adatbázisában szereplő elemzői célárak középértéke ezzel már 32 250 forintnál jár, ami bő 3 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamnál. Az OTP-t követő 13 befektetési szolgáltató közül tíz vételt, egy tartást, további kettő pedig eladást javasol.