Deviza
EUR/HUF389.71 +0.12% USD/HUF335.23 +0.3% GBP/HUF448.83 +0.18% CHF/HUF422.65 +0.21% PLN/HUF91.83 -0.05% RON/HUF76.61 +0.16% CZK/HUF16.02 -0.02% EUR/HUF389.71 +0.12% USD/HUF335.23 +0.3% GBP/HUF448.83 +0.18% CHF/HUF422.65 +0.21% PLN/HUF91.83 -0.05% RON/HUF76.61 +0.16% CZK/HUF16.02 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,700.67 -0.09% MTELEKOM1,770 -0.11% MOL2,726 -1.61% OTP30,800 +0.49% RICHTER10,300 -0.49% OPUS541 -0.74% ANY7,080 -1.13% AUTOWALLIS159.5 -0.31% WABERERS4,910 -1.83% BUMIX10,057.12 +0.43% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,224.61 -0.18% BUX103,700.67 -0.09% MTELEKOM1,770 -0.11% MOL2,726 -1.61% OTP30,800 +0.49% RICHTER10,300 -0.49% OPUS541 -0.74% ANY7,080 -1.13% AUTOWALLIS159.5 -0.31% WABERERS4,910 -1.83% BUMIX10,057.12 +0.43% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,224.61 -0.18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Patria Finance
bank
OTP
tőzsde
célár

OTP: itt a legújabb optimista jósjat – folytatódhat a bankrészvény ralija

A Patria Finance megemelte a legnagyobb magyar bank részvényeinek célárát. Az OTP ralija a cseh befektetési szolgáltató szerint is folytatódhat.
K. T.
2025.10.21, 09:56
Frissítve: 2025.10.21, 10:42

Kedvező hírre ébredhettek kedden az OTP-nél, reggel ugyanis újabb céláremelés érkezett a legnagyobb hazai bank részvényeire. Ezúttal a cseh Patria Finance srófolta feljebb árfolyamvárakozását, a korábbi 29 000 forintról 33 540 forintra.

OTP, részvény, célár, Patria Finance
Folytatódhat az OTP ralija a Patria Finance szerint / Fotó: shutterstock

A frissített célár alapján 9,4 százalékkal emelkedhet a kurzus a következő egy év során. A tekintélyes hozamlehetőség miatt a K&H Értékpapír anyacége továbbra is vételre ajánlja az OTP-t.

Az elmúlt egy hónapban ez már a harmadik céláremelés a vezető hazai pénzintézetre. A hónap elején a HSBC állt elő mindenkiénél magasabb, 37 500 forintos árfolyamvárakozással, egy hete pedig a lengyel mBank húzta fel 32 850 forintra a célárat.

A Bloomberg adatbázisában szereplő célárak átlaga ezzel már 32 300 forint, ami 5,2 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Nagy az egyetértés az elemzők között: venni kell az OTP részvényeit

Az OTP-t követő 18 befektetési szolgáltató közül 

  • 15 vételt, 
  • egy tartást, 
  • további kettő pedig eladást javasol.

A pénzintézettel kapcsolatban nemrég írtuk meg, hogy a hírek szerint újabb nagybevásárlásra készülhet, ezúttal Kazahsztánban terjeszkedhet. A közép-ázsiai országban tárt karokkal várják a magyar hitelezőt, melynek 3-3,5 milliárd eurós tőkéje elegendő lehet a legnagyobb helyi bankot leszámítva akár az öt legnagyobb pénzintézet egyikének megvásárlására is.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény10:33:25
Árfolyam: 30,800 HUF +150 / +0.49 %
Forgalom: 2,577,740,460 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A nagybank számára ugyanakkor kockázatot jelent az orosz leánybank esetleges elvesztése, ha Moszkva válaszul a nyugati szankciókra kisajátítaná az OTP helyi érdekeltségét. A jól jövedelmező orosz üzlet elveszítése részvéyenként mintegy 3000 forinttal csökkentené a részványárfolyamot a szakértők szerint.

Az OTP november hetedikén teszi majd közzé harmadik negyedéves eredményszámait is tartalmazó gyorsjelentését.

A bankpapír 0,3 százalékos emelkedéssel indította a keddi tőzsdei kereskedést, idén pedig 42 százalékkal ralizott a kurzus.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu