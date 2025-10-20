Kitört az OTP, de bizonytalan a folytatás

A pesti tőzsde vezető részvényei közül az OTP a kitörési szint felett mozog, így összességében továbbra is pozitív a technikai képe. A Richter éles negatív korrekciót vett, itt a támaszokra érdemes figyelni. A Mol fontos támasz alá került, és további tér nyílt a csökkenés előtt, a Magyar Telekom szintén csökkenő trendben mozog.

Kitört az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

OTP

Az OTP árfolyama szabályos kitörést hajtott végre a pirossal jelzett, lefelé szélesedő trendcsatornából, azonban a 30 970 forintos ellenállási szintet nem érte el. A nemzetközi befektetői hangulat miatt negatív korrekció indult, ennek során a 30 ezer forintnál húzódó támaszra érdemes figyelni.

A legfontosabb kérdés, hogy a nemzetközi piaci bizonytalanság milyen hosszú ideig áll fenn. Amennyiben csak átmeneti lesz, a támaszok visszatesztelését követően folytatódhat az emelkedés.

Richter

A Richter nem érte el a 76,4 százalékos Fibo-szintet az emelkedés során, alatta éles fordulat következett be. A 200 napos mozgóátlag letörését követően az 50 napos mozgóátlagot is letörte, a következő fontos támasz 10 100 forint közelében húzódik, ahol a 38,2 százalékos Fibo-szint mellett a 30 napos mozgóátlag is megtalálható.

Mol

A Mol árfolyama fontos támasz alá került, mely 2750 forintnál húzódott. A következő fontosabb támaszok 2700, majd 2640 forintnál adódhatnak, melyek tesztelésére a jelenlegi technikai kép alapján jó esély mutatkozik. Felül az említett szint után a 30 napos mozgóátlag képez ellenállást, mely jelenleg 2775 forintnál tartózkodik.

Magyar Telekom

Továbbra is az augusztus végén indult csökkenő trendcsatornán belül mozog a Magyar Telekom árfolyama, melynek felső trendvonala jelenleg 1808 forintnál látszik, míg támaszt az alsó Bollinger-szalag jelenthet 1771 forintnál. Az utóbbi letörése esetén akár az 1710 forintos szintig is megnyílhat a tér a csökkenés előtt.