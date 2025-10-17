Lefordult az OTP, újra botladozik a forint
Markáns lefordulás előszelét érezni péntek reggel az európai börzéken. A tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben ugyanis a DAX 1,28 százalékkal, a londoni FTSE 100 1,92 százalékkal, a francia CAC 40 0,62 százalékkal, a páneurópai Euro Stoxx 50 pedig 0,92 százalékkal esett.
Gyengüléssel zártak csütörtökön a legfontosabb amerikai indexek is, miután a washingtoni kongresszus tegnap sem tudta elfogadni a kormányzati leállás megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, bár ott a visszaesés a 0,5–0,7 százalékos sávban maradt.
Piaci megfigyelők szerint növekvő aggodalom övezi az Egyesült Államok kisebb regionális bankjainak mérlegminőségét is, miután két intézmény is elismerte, hogy problémákat fedezett fel a hitelportfóliójában. Amellett a befektetőket továbbra is nyomasztja és óvatosságra készteti az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború.
Európában a befektetők a péntek délelőtt érkező legfrissebb euróövezeti inflációs jelentésre várnak.
A BUX is mínuszban nyitott annak dacára, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapestre tervezett csúcstalálkozójának híre felértékelheti a magyar piacot a befektetők szemében. Az első számú hazai részvényindex 102 736 ponton, azaz 0,3 százalékkal csütörtöki záróértéke alatt nyitott.
A Mol és a Richter 2758, illetve 10 220 forinton stagnált.
Az OTP árfolyama 0,7 százalékkal, 30 430 forintra, míg a Magyar Telekomé 0,1 százalékkal, 1798 forintra süllyedt.
Az euró új erőre kapott a zöldhasúval szemben, a keresztárfolyam néhány perccel 9 óra előtt 1,1713 dolláron állt.
A forint hatalmasat ralizott csütörtök este a csúcstalálkozó hírére, még 390 alá is beköszönt az euró. Ebből ugyan erőteljesen visszavett azóta a devizapár, a 391,1 forint körüli eurókurzus azonban még mindig alacsonyabb az elmúlt napokban látott szinteknél.