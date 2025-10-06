Deviza
EUR/HUF388.05 -0.04% USD/HUF331.13 -0.1% GBP/HUF445.04 -0.04% CHF/HUF415.97 +0.04% PLN/HUF91.2 -0.07% RON/HUF76.25 -0.08% CZK/HUF16 -0.05% EUR/HUF388.05 -0.04% USD/HUF331.13 -0.1% GBP/HUF445.04 -0.04% CHF/HUF415.97 +0.04% PLN/HUF91.2 -0.07% RON/HUF76.25 -0.08% CZK/HUF16 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
technikai elemzés
OTP
Richter

Izgalmas az OTP és a Magyar Telekom grafikonja, hamarosan érkezhet a vételi jelzés

Jelentős korrekción van túl a hazai részvénypiac, de a blue chipek immáron stabilizálódni látszanak. Az OTP és a Magyar Telekom részvényei különösen érdekesek lehetnek.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője
2025.10.06, 06:57

A BUX index ismét a 100 ezer pontos szint fölé került, a vezető részvények közül most az OTP és a Magyar Telekom mozgása izgalmas, ezekre érdemes a következő napokban figyelni. A Richter és a MOL mozgása viszont hektikus maradhat.

_VEZ4424, otp, bux, bét,
Izgalmas az OTP és a Telekom grafikonja / Fotó: Vémi Zoltán

Izgalmas az OTP és a Telekom grafikonja

Az OTP grafikonja kezd izgalmassá válni, a Bollinger-szalagok szűkülnek, az MACD indikátor hamarosan vételi jelzést adhat. A nagyobb emelkedéshez a későbbiekben a 30 és az 50 napos mozgóátlagot kell majd áttörni, ezek jelenleg 29 400 és 29 500 forint között húzódnak. Ezt követően a lefelé szélesedő trendcsatorna felső szára jelentene erősebb ellenállási szintet.

Kapcsolódó
Fotó: Equilor Trader

Jelentősen emelkedett a volatilitás a Richter árfolyamában, jelenleg a 10 100 forintnál húzódó ellenállási szintet tesztelgeti a jegyzés. Felette a 30, majd az 50 napos mozgóátlag képez további ellenállásokat 10 150 és 10 278 forintnál. Alul 10 ezer forintnál és 9 870 forintnál húzódnak fontosabb támaszok. Az MACD indikátor vételi jelzésen, de továbbra is volatilis mozgásra lehet számítani.

Kapcsolódó
Fotó: Equilor Trader

Az erőteljes eladói nyomás után felpattanást láthattunk a MOL árfolyamában, most sikerült a 23,6 százalékos Fibo-szint fölé emelkedni, de kérdéses, hogy meg tudja-e tartani. Amennyiben igen, folytatódhat a korrekció a 30 napos mozgóátlag irányába, mely jelenleg 2 830 forintnál húzódik. Az MACD indikátor vételi jelzésen, viszont a Bollinger-szalagok alapján nem zárható ki a hektikus mozgás.

Kapcsolódó
Fotó: Equilor Trader

A Magyar Telekom árfolyama átlépte a csökkenő trendvonalat, és az 1 800 forintnál húzódó támasz felett stabilizálódik. Az MACD indikátor még nem adott vételi jelzést, de amennyiben itt tud maradni az árfolyam, erre néhány napon belül sor kerülhet. A következő ellenállási szintek 1 856 és 1 870 forintnál láthatóak, az 50 és a 30 napos mozgóátlagok.

Fotó: Equilor Trader

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu