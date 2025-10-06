Izgalmas az OTP és a Magyar Telekom grafikonja, hamarosan érkezhet a vételi jelzés

A BUX index ismét a 100 ezer pontos szint fölé került, a vezető részvények közül most az OTP és a Magyar Telekom mozgása izgalmas, ezekre érdemes a következő napokban figyelni. A Richter és a MOL mozgása viszont hektikus maradhat.

Izgalmas az OTP és a Telekom grafikonja / Fotó: Vémi Zoltán

Izgalmas az OTP és a Telekom grafikonja

Az OTP grafikonja kezd izgalmassá válni, a Bollinger-szalagok szűkülnek, az MACD indikátor hamarosan vételi jelzést adhat. A nagyobb emelkedéshez a későbbiekben a 30 és az 50 napos mozgóátlagot kell majd áttörni, ezek jelenleg 29 400 és 29 500 forint között húzódnak. Ezt követően a lefelé szélesedő trendcsatorna felső szára jelentene erősebb ellenállási szintet.