Izgalmas az OTP és a Magyar Telekom grafikonja, hamarosan érkezhet a vételi jelzés

A BUX index ismét a 100 ezer pontos szint fölé került, a vezető részvények közül most az OTP és a Magyar Telekom mozgása izgalmas, ezekre érdemes a következő napokban figyelni. A Richter és a MOL mozgása viszont hektikus maradhat.
Az OTP grafikonja kezd izgalmassá válni, a Bollinger-szalagok szűkülnek, az MACD indikátor hamarosan vételi jelzést adhat. A nagyobb emelkedéshez a későbbiekben a 30 és az 50 napos mozgóátlagot kell majd áttörni, ezek jelenleg 29 400 és 29 500 forint között húzódnak. Ezt követően a lefelé szélesedő trendcsatorna felső szára jelentene erősebb ellenállási szintet.
Jelentősen emelkedett a volatilitás a Richter árfolyamában, jelenleg a 10 100 forintnál húzódó ellenállási szintet tesztelgeti a jegyzés. Felette a 30, majd az 50 napos mozgóátlag képez további ellenállásokat 10 150 és 10 278 forintnál. Alul 10 ezer forintnál és 9 870 forintnál húzódnak fontosabb támaszok. Az MACD indikátor vételi jelzésen, de továbbra is volatilis mozgásra lehet számítani.
Az erőteljes eladói nyomás után felpattanást láthattunk a MOL árfolyamában, most sikerült a 23,6 százalékos Fibo-szint fölé emelkedni, de kérdéses, hogy meg tudja-e tartani. Amennyiben igen, folytatódhat a korrekció a 30 napos mozgóátlag irányába, mely jelenleg 2 830 forintnál húzódik. Az MACD indikátor vételi jelzésen, viszont a Bollinger-szalagok alapján nem zárható ki a hektikus mozgás.
A Magyar Telekom árfolyama átlépte a csökkenő trendvonalat, és az 1 800 forintnál húzódó támasz felett stabilizálódik. Az MACD indikátor még nem adott vételi jelzést, de amennyiben itt tud maradni az árfolyam, erre néhány napon belül sor kerülhet. A következő ellenállási szintek 1 856 és 1 870 forintnál láthatóak, az 50 és a 30 napos mozgóátlagok.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.