Hatalmasat bukhat az OTP, ha Brüsszel végrehajtja tervét és Putyin visszavág

Oroszországi érdekeltsége nélkül az OTP Bank jelen értéken számolt egy részvényre jutó árfolyama megközelítőleg 3000 forinttal lenne alacsonyabb jelenlegi 29 080 forintos piaci részvényárfolyamát alapul véve - válaszolta a Világgazdaság kérdésére Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője, hozzátéve, hogy ez nagyságrendileg 850 milliárd forintos tőzsdei kapitalizációnak felel meg. A csoport teljes kapitalizációja 8142,4 milliárd forint.

Az OTP Bank hazai fiókja / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Évesítve 200 milliárd körül hozhat az orosz OTP idén

Az elemzőtől az elmúlt napokban felröppent hírek nyomán tudakoltuk, hogy mennyivel érnének kevesebbet a legnagyobb magyar bank részvényei, ha az Európai Unió valóban a Belgiumban befagyasztott orosz vagyon terhére adna hitelt Ukrajnának vagy más módon használná fel az orosz vagyont, és ennek megtorlására az oroszok kisajátítanák a még náluk működő uniós vállalatokat, köztük az OTP-t is.

Az OTP csoport oroszországi nyereségessége ugyanis továbbra is jelentős, amit reprezentál a 2024-es 137 milliárd forintos - 13 százalékos - részesedés a csoport szintű 1 076 milliárd forintos adózott eredményből - tette hozzá az elemző.

Hasonló arány figyelhető meg az idei év első felében is, amikor az oroszországi leányvállalat adózott nyeresége 109 milliárd forint volt (1. negyedév: 62 milliárd; 2. negyedév: 47 milliárd), amely

évesítve inkább a 200 milliárd forinthoz közelít, figyelembe véve a társasági adó növekedését 20 százalékról 25 százalékra a 2. negyedévtől kezdődően.

Nincs stratégiai jelentősége az orosz jelenlétnek

Takács András ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az OTP menedzsment szerint az orosz piac nem stratégiai jelentőségű a csoport számára.