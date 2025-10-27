Kilőtt az OTP, robog a pesti tőzsde az ünnepi pihenő után - a forint kissé megtorpant

Kedvező hangulatban tértek vissza a befektetők a pesti tőzsdére az ünnepi hosszú hétvégét követően, az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalások eredményességéről szóló hírek a nemzetközi piacok mellett a hazai tőzsdét is támogathatják.

Az OTP vezetésével emelkedik a BUX és a pesti tőzsde, a forint viszont veszített erejéből / Fotó: LCV / Shutterstock

A BUX index 0,5 százalékos emelkedéssel, 104 731 ponton nyitott hétfőn.

A hazai nagypapírok közül az OTP részvényei 1,1 százalékkal 31 220 forintig pattantak fel,

a Richter 0,5 százalékos pluszban, 10 480 forinton rajtolt,

a Magyar Telekom kurzusa viszont 0,3 százalékkal 1790 forintra ereszkedett.

A múlt héten szerkezeti változásokat bejelentő, cégstruktúráját holdingformába szervezni tervező Mol papírjai 0,2 százalékkal 2762 forintra erősödtek. A befektetőket ez alapján meggyőzte a vezetőség indoklása, amely szerint a struktúraváltás nem érinti a tulajdonosszerkezetet és a részvényesi jogokat, pusztán az olajtársaság hosszú távú stratégiájának végrehajtását segíti.

A forint kisebb mozgásokkal indította a hetet a főbb devizákhoz képest. Az euró jegyzése a kora reggeli 390 forintos szintről 389,5-ig szúrt le, ahonnan azonban hamar visszapattant a hajnali szintre. A tőzsdenyitáskor 390,2 fontot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,1 százalékos forintgyengülést jelent.