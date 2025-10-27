Deviza
EUR/HUF388.5 -0.39% USD/HUF333.89 -0.43% GBP/HUF444.84 -0.4% CHF/HUF419.46 -0.42% PLN/HUF91.75 -0.21% RON/HUF76.42 -0.29% CZK/HUF15.96 -0.51% EUR/HUF388.5 -0.39% USD/HUF333.89 -0.43% GBP/HUF444.84 -0.4% CHF/HUF419.46 -0.42% PLN/HUF91.75 -0.21% RON/HUF76.42 -0.29% CZK/HUF15.96 -0.51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,317.01 +1.09% MTELEKOM1,780 -0.89% MOL2,816 +2.18% OTP31,240 +1.2% RICHTER10,440 +0.1% OPUS569 +1.97% ANY7,120 +0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS5,000 -1.19% BUMIX9,983 +0.42% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,266.04 +0.56% BUX105,317.01 +1.09% MTELEKOM1,780 -0.89% MOL2,816 +2.18% OTP31,240 +1.2% RICHTER10,440 +0.1% OPUS569 +1.97% ANY7,120 +0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS5,000 -1.19% BUMIX9,983 +0.42% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,266.04 +0.56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BUX
OTP
Rába Holding

Történelmi csúcson zárt az OTP, a Rába meg a lelkét is kifutotta

Nagyot ment a BUX a hét első kereskedési napján. Az OTP és a Rába vitte a prímet, de jól szerepelt a Mol is.
Murányi Ernő
2025.10.27, 17:22
Frissítve: 2025.10.27, 18:04

Még sohasem zártak olyan magasságban az OTP részvényei, mint hétfőn, amikor is 1,2 százalékkal, 31 240 forintra emelkedett a legnagyobb magyar bankcsoport részvényárfolyama, átadva a múltnak az eddigi 31 ezer forintos történelmi maximumot.

OTP
OTP, Rába: nagyot ment a magyar tőzsde / Fotó: Sommart Sombutwanitkul / Shutterstock (Képünk illusztráció)
OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 31,240 HUF 0 / +1.2 %
Forgalom: 20,316,398,360 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A pesti börze egyébként is elemében volt. Az azonnali részvényforgalom túlszárnyalta a 27,6 milliárd forintot. A BUX 1,1 százalékkal, 105 317 pontig erősödött.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A többi blue chip közül a Mol kurzusa 2,2 százalékkal, 2816 forintra lőtt ki, de szerény mértékben, 0,1 százalékkal, 10 440 forintra drágultak a Richter papírjai is.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,816 HUF 0 / +2.18 %
Forgalom: 2,046,520,428 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Egyedül a Magyar Telekom veszített 0,9 százalékot, 1780 forinton búcsúzva a parkettől.

A többi részvény mezőnyéből több mint 2 milliárd forintos forgalmával a 4iG tűnt ki, de az sem mellékes, hogy a tech papír 5,1 százalékkal, 4090 forintig ralizott.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4,090 HUF 0 / +5.14 %
Forgalom: 2,016,052,030 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Az igazi sztár azonban a 4iG étlapjára felkerült Rába volt, a győri holding papírjai 20 százalékkal, 3990 forintig vágtáztak.

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 3,990 HUF 0 / +19.82 %
Forgalom: 755,697,460 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Eközben a forint is nagyot ment. Az euró-forint egészen 388,55-ig szakadt a BÉT kicsengetéséig. 

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár pedig újfent valamivel 334 forint alá került.     

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu