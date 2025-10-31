OTP: továbbra is a felfelé az irány, új csúcson a bankpapír
Vegyes kezdés várható az európai tőzsdéken a hét utolsó kereskedési napján, legalábbis ezt mutatták a kontinens mérvadó részvényindexei a nyitás előtti elektronikus kereskedésben.
Míg a német DAX és az összeurópai EuroStoxx 50 lefelé tartott reggel 9 előtt, a párizsi CAC 40 stagnált, a brit FTSE 100 pedig emelkedett. Csütörtökön markáns mínuszban zárt a Wall Street, a Nasdaq 1,6, az S&P 500 1 százalékos veszteséget hozott össze, egyedül a Dow Jones úszta meg mérsékelt, 0,2 százalékos csökkenéssel.
Visszatérve Európára, a befektetők a francia és euróövezeti inflációs, valamint a német kiskereskedelmi adatokra vártak.
Az arany unciánkénti ára eközben újra 4000 dollár fölé kúszott.
A BUX ilyen előzmények után 0,1 százalékos emelkedéssel kezdte a pénteki kereskedést, mégpedig a rekordközeli 107 120 ponton.
A blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom árfolyama nőtt, az előbbi 0,4 százalékkal, 31 840 forintra, a távközlési részvényé pedig 0,6 százalékkal, 1790 forintra.
Az OTP esetében ez új rekord, az eddigi történelmi maximum 31 810 forint volt.
A Mol kurzusa 0,2 százalékkal, 2990 forintra, míg a Richteré 0,5 százalékkal, 10 400 forintra süllyedt.
A forint továbbra is bomba formában próbálgatja az erejét. Az euró reggel kilenc körül 388,3 forint, a dollár 335,8 forint közelében ingadozik.