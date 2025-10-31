Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsdenyitás
OTP
BUX

OTP: továbbra is a felfelé az irány, új csúcson a bankpapír

Emelkedéssel kezdte a pénteki kereskedést a BUX. A blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom startolt el a pozitív tartományban.
Murányi Ernő
2025.10.31, 09:17
Frissítve: 2025.10.31, 09:58

Vegyes kezdés várható az európai tőzsdéken a hét utolsó kereskedési napján, legalábbis ezt mutatták a kontinens mérvadó részvényindexei a nyitás előtti elektronikus kereskedésben. 

240619_bet_001_VZ otp
Az OTP emelkedéssel indított

Míg a német DAX és az összeurópai EuroStoxx 50 lefelé tartott reggel 9 előtt, a párizsi CAC 40 stagnált, a brit FTSE 100 pedig emelkedett. Csütörtökön markáns mínuszban zárt a Wall Street, a Nasdaq 1,6, az S&P 500 1 százalékos veszteséget hozott össze, egyedül a Dow Jones úszta meg mérsékelt, 0,2 százalékos csökkenéssel.

Visszatérve Európára, a befektetők a francia és euróövezeti inflációs, valamint a német kiskereskedelmi adatokra vártak.

Az arany unciánkénti ára eközben újra 4000 dollár fölé kúszott.  

A BUX ilyen előzmények után 0,1 százalékos emelkedéssel kezdte a pénteki kereskedést, mégpedig a rekordközeli 107 120 ponton.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom árfolyama nőtt, az előbbi 0,4 százalékkal, 31 840 forintra, a távközlési részvényé pedig 0,6 százalékkal, 1790 forintra. 

Az OTP esetében ez új rekord, az eddigi történelmi maximum 31 810 forint volt. 

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény10:08:48
Árfolyam: 31,900 HUF +180 / +0.56 %
Forgalom: 2,485,352,070 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol kurzusa 0,2 százalékkal, 2990 forintra, míg a Richteré 0,5 százalékkal, 10 400 forintra süllyedt.

Equilor Trader 

A forint továbbra is bomba formában próbálgatja az erejét. Az euró reggel kilenc körül 388,3 forint, a dollár 335,8 forint közelében ingadozik.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

