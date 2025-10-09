A Pepsi az igazi a befektetők szemében

A PepsiCo Inc., a világ egyik legnagyobb üdítőital-gyártója az elemzők által vártnál nagyobb nyereséget és bevételt ért el a harmadik negyedévben a csökkenő értékesítési volumen ellenére.
A cég csütörtökön közzétett eredménybeszámolója szerint az adózott eredménye 2,60 milliárd dollár, részvényenként 1,90 dollár lett a szeptember 6-án záródott három hónapban az előző év azonos időszakában elért 2,93 milliárd dollár, részvényenként 2,13 dollár után.
Az egyszeri tételek nélküli részvényarányos nyereség 2,29 dollár volt, felülmúlva a szakértők által várt 2,26 dollárt.
A PepsiCo bevétele éves bázison 2,6 százalékkal, 23,94 milliárd dollárra emelkedett, meghaladva az elemzői konszenzusban szereplő 23,83 milliárd dollárt.
Az organikus (árfolyam-ingadozásoktól és vállalati akvizíciós hatásoktól megtisztított) bevételnövekedés 1,3 százalékos volt a harmadik negyedévben, míg a globális értékesítési volumen 1,0 százalékkal csökkent. A harmadik negyedévben az értékesítési volumen Észak-Amerikában, a Pepsi Foods North America szegmensében 4,0 százalékkal, míg a Pepsi észak-amerikai italgyártó részlegénél 3,0 százalékkal esett vissza.
A cég megerősítette, hogy az idei pénzügyi évben alacsony, egy számjegyű százalékos organikus bevételnövekedésre és a tavalyival nagyjából azonos, egyszeri tételek nélküli részvényarányos nyereségre számít.
A PepsiCo részvénye mintegy 1,1 százalékos pluszban állt a nyitás előtti elektronikus kereskedésben a New York-i tőzsdén csütörtökön, 13.30 óra körül.
