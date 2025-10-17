Deviza
Amiben Amerika és Kína egyetért: nemet mondanak a francia konyakra

Egyelőre csak ígéri a fellendülést a francia minőségi szeszesital-gyártó, de a gödör, amelybe a kínai és az amerikai vámok taszították, egyre mélyebb. A Pernod Ricard azonban váltig bízik abban, hogy a helyzet hamarosan minden téren konszolidálódik, s erre majd koccintani is fognak az emberek.
Kriván Bence
2025.10.17, 17:53
Frissítve: 2025.10.17, 18:40

Folytatódik a Pernod Ricard vesszőfutása, a minőségi szeszes italok francia bajnoka az eddigieknél is alacsonyabb forgalmi adatokról számolt be a júliussal indult 2026-os üzleti évének első negyedéről, azaz a kínai és az észak-amerikai fogyasztók továbbra sem keresik a társaság eleve magasabb árfekvésű termékeit. 

A Pernod Ricard legismertebb konyakja, a Martell sem fogy úgy, ahogy szeretnék / Fotó: NurPhoto via AFP

A Pernod Ricard-nál nem osztják azokat a befektetői véleményeket, miszerint a fejlett piacokon az egészségesebb életmód propagálása és a társadalmi elfogadottság csökkenése miatt esne vissza az alkoholfogyasztás, s ennek következtében a vállalatnak hosszabb távon a kereslet tartós visszaesésével kellene megbarátkoznia. 

A Pernod Ricard másokat hibáztat a gyenge forgalomért

A menedzsment saját tapasztalataira és szakértőkre hivatkozva állítja, hogy nem a fogyasztói szokások változtak meg, hanem a márkás italok elérhetőségével vannak problémák. Magyarán a gazdasági körülmények, s az olyan adminisztratív intézkedések, mint az amerikai védővámok bevezetése, okolhatók a gyengébb üzletmenetért. 

Ennek ellenére a Pernod Ricard minden tőle telhetőt megtesz célpiacainak felrázására, s hogy a befektetőknek is kedvezzen, egymilliárd eurós megtakarítási programot hirdetett a 2026–2029 közötti üzleti évekre.

A ír Diageo mögött a világ második számú minőségi szeszesital-gyártójának számító franciák globális forgalma a szeptemberrel zárult három hónapban 7,6 százalékkal, 2,384 milliárd euróra esett vissza a csütörtökön közölt összesítés szerint. 

Gyógyír a csalódott részvényeseknek  

A cég az egyes piacokra csak százalékos változásokat tett közzé, a számszerű adatokat és az első üzleti negyedévre vonatkozó nyereségadatokat majd a féléves gyorsjelentésben részletezik, ami február végén esedékes. A részvényesek viszont korábban, az október 27-re összehívott éves közgyűlésen már megtehetik észrevételeiket a cég stratégiájával kapcsolatban. 

 

Ha addig nem szállnak ki a társaságból, amelynek részvényárfolyama az idén már 30 százalékot esett. Igaz, ebből  a héten mintegy 5 százalékot visszaszedett (péntek este 89,2 eurón állt), köszönhetően a forgalmi adatokhoz fűzött vezetői kommentároknak, s annak, hogy megerősítették: továbbra is az eladások javulására számítanak a júliusban elkezdődött üzleti évben. 

Jövőre beköszönt a kánaán

Az igazi fellendülés a jövő év elejétől várható, ezt az egyik fontos értékesítési csatornán, a vámmentes boltoknál megfigyelhető forgalombővülés már most előre jelzi, s akkortól a pénzügyi kimutatásoknál már érezhető lesz a bázishatás, azaz az alacsonyabbra állított mércét könnyebb és látványosabb lesz majd megugrani. Lesz majd honnan feljönni, hiszen a többi között

  • a Ballantine’s,
  • a Jameson,
  • a Seagram,
  • az Absolut,
  • a Martell,
  • a Chivas Regal,
  • a Beefeater
  • és a Havanna Club

márkáiról ismert Pernod Ricard két kiemelt piacán egyelőre szenved, a kínai forgalom 27 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, míg az Egyesült Államokban 16 százalékos volt a fogyasztáscsökkenés, itt ebben a készletek leépítése is ludas, és nyilvánvalóan az augusztustól 15 százalékra emelt amerikai védővám sem javít a Pernod exportlehetőségein.

Jameson Distillery Bow Street reopen after €11m investment
A Jameson ír whiskey a kínaiak kedvencei közé tartozik / Fotó: NurPhoto via AFP

Alexandre Ricard vezérigazgató azzal vigasztalta a befektetőket, hogy a mínuszok mínuszok maradtak ugyan, de már egyre vékonyabbak. Mindenesetre a kínai piacon az EU-val vívott vámháború áldozatául esett francia konyak alig fogy, a világ legnagyobb mennyiségben eladott whiskey-je, az ír Jameson viszont tartja az állásait. 

Ott a Pernod gyenge nyarat zárt, és az Őszközépünnep sem hozott számára áttörést. A japán, az afrikai és a közel-keleti forgalom növekedésnek indult, a törököknél a Ballantine’s és a Chivas Regal, a dél-afrikaiaknál a Martell konyak volt a nyerő.

Európában csak 4 százalékos visszaesést mutattak ki, s a nagy piacok közül a német, a brit és a francia is vesztésre áll, míg a spanyoloknál stabilizálódott a helyzet. 

Indiát az adóemelés sem tántoríthatja el 

Érdekesség, hogy a világ legnépesebb országa már a második helyet foglalja el a Pernod világtérképén, de ott is gondok vannak, mivel a lakosságszám alapján a második legnagyobb indiai államban, a Mumbai-központú Maharashtrában meglépett júliusi durva jövedékiadó-emelés miatt megtorpantak az eladások. 

A Pernod-nál azonban úgy látják, hogy ezt a hatást már kezdik megemészteni a fogyasztók, s az élet hamarosan visszatér a régi kerékvágásába, és az utóbbi negyedévben mért 3 százalékos bővülésnél is dinamikusabb teljesítményt tudnak felmutatni. 

