Csúcsdöntés után is felfelé tart a BUX, 388 forintos euróhoz értünk

A tegnapi kereskedésben 106 733 pont felett új történelmi rekordot jelölt ki a pesti parkett vezető indexe, az emelkedést elsősorban a Mol húzta. Ma reggel 106 800 ponton nyitott a BUX, ami félszázalékos emelkedés a hétfői záróértékhez képest, nem mellesleg újabb csúccsal nyitás. Míg a magyar deviza immár a 388 forintos eurót tesztelgeti.

A pesti parketten is Amerikára várnak / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikai kamatdöntés előtt virulnak az ázsiai indexek

Az óraátállítás miatt – hazai idő szerint – 19 órakor lesz az amerikai kamatdöntés bejelentése, majd 19:30-kor kezdődik Jerome Powell sajtótájékoztatója. Szinte teljesen biztosra vehető a 25 bázispontos kamatvágás, a befektetők a kísérő kommunikációra, illetve a jegybanki mérleggel kapcsolatos bejelentésre figyelhetnek inkább. Ezúttal nem frissítik a makrogazdasági prognózist, és a Dot Plot ábra sem jelenik meg. Ugyanakkor Powell a sajtótájékoztatón utalhat a várható kamatpályára.

A kamat mellett a mérlegleépítésről is tárgyalnak jegybankárok.

Jó esély van rá, hogy bejelentik a mennyiségi szigorítás (azaz a likviditáskivonás) leállítását. A Fed 2022-ben kezdte csökkenteni a mérlegét, ennek jelenlegi üteme havonta maximum 40 milliárd dollár (a lejáró értékpapírok ekkora részét nem fektetik be újra). A leállításának esetleges bejelentése a dollár gyengülését okozhatja az esti kereskedésben.

Ázsiában kedvező a hangulat: a japán Nikkei bő 2 százalékos pluszba pattant, és a kontinentális kínai Sanghaj Composite is háromnegyed százalékos emelkedést mutat. Csak a hongkongi Hang Seng csúszott egyharmad százalékot.

Az európai határidős mozgások enyhe lejtőre utalnak.

Pesti parkett: korrigál a 4iG, nem lankad a Rába

Az OTP 31 560 forinton nyitott, ami közel 1 százalékos plusz. A JP Morgan 33 900 forintról 36 ezer forintra emelte az OTP célárfolyamát, változatlanul felülsúlyozás ajánlással, míg az Autonomous Research 35 132 forintról 36 332 forintra, változatlanul felülteljesítő minősítéssel.