EUR/HUF388.2 0% USD/HUF333.56 +0.13% GBP/HUF440.92 -0.31% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.64 -0.11% RON/HUF76.37 +0.01% CZK/HUF15.96 -0.03%
BUX107,122.18 +0.78% MTELEKOM1,808 +0.33% MOL2,972 +1.14% OTP31,740 +1.48% RICHTER10,430 -0.38% OPUS565 -0.35% ANY7,160 -0.28% AUTOWALLIS160 +0.63% WABERERS4,960 -0.81% BUMIX9,938.92 -0.51% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,289.32 -0.04%
Csúcsdöntés után is felfelé tart a BUX, 388 forintos euróhoz értünk

Elvált egymástól a két sztárpapír: amíg a 4iG piacán megjelentek a profitrealizálók, addig a Rábát továbbra is zsákolják. A blue chipek is felfelé indultak, kivételt a Richter képez. A pesti parkett vezető indexe újabb csúccsal nyitott. A forint erősödésének 387,5-ig nyílt tere a tegnapi támasztöréssel.
Faragó József
2025.10.29, 09:21
Frissítve: 2025.10.29, 09:33

A tegnapi kereskedésben 106 733 pont felett új történelmi rekordot jelölt ki a pesti parkett vezető indexe, az emelkedést elsősorban a Mol húzta. Ma reggel 106 800 ponton nyitott a BUX, ami félszázalékos emelkedés a hétfői záróértékhez képest, nem mellesleg újabb csúccsal nyitás. Míg a magyar deviza immár a 388 forintos eurót tesztelgeti.

pesti parkett
 A pesti parketten is Amerikára várnak / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikai kamatdöntés előtt virulnak az ázsiai indexek 

Az óraátállítás miatt – hazai idő szerint – 19 órakor lesz az amerikai kamatdöntés bejelentése, majd 19:30-kor kezdődik Jerome Powell sajtótájékoztatója. Szinte teljesen biztosra vehető a 25 bázispontos kamatvágás, a befektetők a kísérő kommunikációra, illetve a jegybanki mérleggel kapcsolatos bejelentésre figyelhetnek inkább. Ezúttal nem frissítik a makrogazdasági prognózist, és a Dot Plot ábra sem jelenik meg. Ugyanakkor Powell a sajtótájékoztatón utalhat a várható kamatpályára. 

A kamat mellett a mérlegleépítésről is tárgyalnak  jegybankárok. 

Jó esély van rá, hogy bejelentik a mennyiségi szigorítás (azaz a likviditáskivonás) leállítását. A Fed 2022-ben kezdte csökkenteni a mérlegét, ennek jelenlegi üteme havonta maximum 40 milliárd dollár (a lejáró értékpapírok ekkora részét nem fektetik be újra). A leállításának esetleges bejelentése a dollár gyengülését okozhatja az esti kereskedésben.

Ázsiában kedvező a hangulat: a japán Nikkei bő 2 százalékos pluszba pattant, és a kontinentális kínai Sanghaj Composite is háromnegyed százalékos emelkedést mutat. Csak a hongkongi Hang Seng csúszott egyharmad százalékot. 

Az európai határidős mozgások enyhe lejtőre utalnak.

Pesti parkett: korrigál a 4iG, nem lankad a Rába

Az OTP 31 560 forinton nyitott, ami közel 1 százalékos plusz. A JP Morgan 33 900 forintról 36 ezer  forintra emelte az OTP célárfolyamát, változatlanul felülsúlyozás ajánlással, míg az Autonomous Research 35 132 forintról 36 332 forintra, változatlanul felülteljesítő minősítéssel.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény10:32:22
Árfolyam: 31,740 HUF +470 / +1.48 %
Forgalom: 3,678,142,970 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 2960 forintról startolt, ami háromnegyed százalékos plusz. Újra üzemel a Mol százhalombattai finomítója. A tegnapi közlemény szerint csökkentett kapacitással meg tudott indulni az üzemanyag-termelés, a tűzesetben nem érintett egységek már működnek.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény10:32:08
Árfolyam: 2,964 HUF +26 / +0.88 %
Forgalom: 1,030,579,594 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 10 450 forinttal indított, ez enyhe csúszás. 

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény10:31:47
Árfolyam: 10,430 HUF -40 / -0.38 %
Forgalom: 277,868,540 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1804 forinton startolt, s ez minimális plusz.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény10:26:49
Árfolyam: 1,808 HUF +6 / +0.33 %
Forgalom: 90,180,398 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG 3900 forinton, majdnem 2 százalékos mínuszban kezdett. Aztán a profitrealizálók mellett a vásárlók is megjelentek, szerény pluszba tornászva a kurzust.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény10:31:12
Árfolyam: 3,890 HUF -85 / -2.19 %
Forgalom: 655,727,715 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Rába 4 620 forinttal indított, s ez bő 5 százalékos felpattanás.

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény10:30:57
Árfolyam: 4,450 HUF +70 / +1.57 %
Forgalom: 414,614,940 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

388 alá kacsingat az euró-forint

Az euró-forint árfolyama tegnap a 388,50-os támaszszint alá került. 

A következő fontos támasz 387,50-nál látható a grafikonon,

míg felül továbbra is a 30 napos mozgóátlag képez ellenállási szintet, jelenleg 389,91-nál.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
388.1988 0%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Szerda reggel az euró-forint még tőzsdenyitás előtt visszatesztelte a 388,50-os letört támaszt, a kurzus 388,4-ig szurkált fel. Majd 388,1 közelében találta a pesti nyitás. A 388 csak lélektani szint, valójában 387,50-ig nyílt tere technikai alapon a forint erősödésének. 

