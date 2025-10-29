Csúcsra csúcsot húzott a BUX, erős oldalon zárt a forint
Tegnap 106 733 pont felett új történelmi rekordot jelölt ki a pesti parkett vezető indexe. Majd ma reggel újabb csúccsal nyitott, s napközben 107 188 pontig jutott, ami újabb historikus rekord. Végül 107 142 ponton zárt, ami közel 1 százalékos emelkedés. Míg a forint a 387,50-es támasz/ellenállási szint oda-vissza tesztjével töltötte a napot. Délelőtt inkább alatta, délután jobbára felette. Végül alatta, vagyis az erős oldalon zárt.
Amerikai kamatdöntés előtt emelkednek az indexek
Az óraátállítás miatt – hazai idő szerint – 19 órakor lesz az amerikai kamatdöntés bejelentése, majd 19:30-kor kezdődik Jerome Powell sajtótájékoztatója. Szinte teljesen biztosra vehető a 25 bázispontos kamatvágás.
Ma
az amerikai piacon már a nyitás előtt történelmet írt az Nvidia:
elérve az 5000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt.
A széles piacot leképező S&P 500 közel negyedszázalékos pluszba kapaszkodott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 0,5 százalékot emelkedett, hasonlóan, mint a klasszikus Dow Jones ipari átlag. Ennél is izgalmasabb, hogy
a DJIA a 48 ezer pontos álomhatár fölé szúrt.
Pesti parkett: korrigáltak a sztárpapírok
Az OTP 31 700 forinton zárt, ami közel 1,5 százalékos emelkedés.
A Mol 3014 forinton fejezte be a kereskedést, s ez 2,6 százalékos plusz.
A Richter 10 400 forinton zárt, ami kétharmad százalékos csúszás.
A Magyar Telekom 1800 forinton zárt, minimális mínuszban.
A 4iG 3795 forintig korrigált, ami közel 5 százalékos esés.
A Rába 4000 forintig szánkázott, majd 9 százalékot csúszva.
Támasszal birkózott a forint
Az euró-forint árfolyama tegnap a 388,50-os támaszszint alá került, s ma is alatta zárt.
A következő fontos támasz 387,50-nél látható a grafikonon,
míg felül továbbra is a 30 napos mozgóátlag képez ellenállási szintet, jelenleg 389,91-nél.
Szerda reggel az euró-forint még tőzsdenyitás előtt visszatesztelte a 388,50-os letört támaszt, a kurzus 388,4-ig szurkált fel. Majd 388,1 közelében találta a pesti nyitás. A kereskedés első perceiben ugyan bekukkantott a 388-as lélektani szint alá a jegyzés, ám ezt követően 388,13 és 388,48 között oszcillált. Más szóval, délelőtt is folytatódott a letört technikai szint visszatesztje.
Délután azonban újra a támasz fölé lendült az euró-forint, s 388,7 fölé szúrt a jegyzés. Majd immár felülről tesztelte vissza a kurzus az újból áttört technikai szintet. Végül tőzsdezárás előtt visszatért a támasz alá. Így ma is alatta zárt, 388,3 közelében.
Mit hoz az amerikai kamatdöntés?
Az előre árazott kamatvágás mellett a mérlegleépítésről is tárgyaltak ma a jegybankárok.
Jó esély van rá, hogy bejelentik a mennyiségi szigorítás (azaz a likviditáskivonás) leállítását. A Fed 2022-ben kezdte csökkenteni a mérlegét, ennek jelenlegi üteme havonta maximum 40 milliárd dollár (a lejáró értékpapírok ekkora részét nem fektetik be újra).
A leállítás esetleges bejelentése
a dollár gyengülését okozhatja az esti kereskedésben.
A gyengülő dollár jellemzően támogatja a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is.