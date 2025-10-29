Deviza
EUR/HUF388.05 -0.04% USD/HUF332.89 -0.07% GBP/HUF440.33 -0.44% CHF/HUF417.89 -0.5% PLN/HUF91.57 -0.19% RON/HUF76.31 -0.07% CZK/HUF15.94 -0.14%
BUX107,141.14 +0.8% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL3,014 +2.59% OTP31,700 +1.38% RICHTER10,400 -0.67% OPUS552 -2.65% ANY7,180 0% AUTOWALLIS157 -1.26% WABERERS5,260 +5.2% BUMIX9,966.73 -0.23% CETOP3,669.28 +0.16% CETOP NTR2,293.91 +0.16%
Csúcsra csúcsot húzott a BUX, erős oldalon zárt a forint

Már második napja a Mol húzza csúcsokra a BUX indexet. Ma az OTP is felzárkózott a blue chipek közül. Míg az elmúlt hetek két sztárpapírja, a 4iG és a Rába nagyot szánkázva korrigált. Hatalmas birkózás után a forint ismét az erős oldalon zárt.
Faragó József
2025.10.29, 17:19
Frissítve: 2025.10.29, 17:37

Tegnap 106 733 pont felett új történelmi rekordot jelölt ki a pesti parkett vezető indexe. Majd ma reggel újabb csúccsal nyitott, s napközben 107 188 pontig jutott, ami újabb historikus rekord. Végül 107 142 ponton zárt, ami közel 1 százalékos emelkedés. Míg a forint a 387,50-es támasz/ellenállási szint oda-vissza tesztjével töltötte a napot. Délelőtt inkább alatta, délután jobbára felette. Végül alatta, vagyis az erős oldalon  zárt. 

pesti parkett
 A pesti parketten is Amerikára várnak / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikai kamatdöntés előtt emelkednek az indexek

Az óraátállítás miatt – hazai idő szerint – 19 órakor lesz az amerikai kamatdöntés bejelentése, majd 19:30-kor kezdődik Jerome Powell sajtótájékoztatója. Szinte teljesen biztosra vehető a 25 bázispontos kamatvágás.

Ma 

az amerikai piacon már a nyitás előtt történelmet írt az Nvidia: 

elérve az 5000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt. 

A széles piacot leképező S&P 500 közel negyedszázalékos pluszba kapaszkodott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 0,5 százalékot emelkedett, hasonlóan, mint a klasszikus Dow Jones ipari átlag. Ennél is izgalmasabb, hogy

 a DJIA a 48 ezer pontos álomhatár fölé szúrt.

 

Pesti parkett: korrigáltak a sztárpapírok

Az OTP 31 700 forinton zárt, ami közel 1,5 százalékos emelkedés.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 31,700 HUF 0 / +1.38 %
Forgalom: 13,357,407,520 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 3014 forinton fejezte be a kereskedést, s ez 2,6 százalékos plusz.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3,014 HUF 0 / +2.59 %
Forgalom: 3,819,578,986 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 10 400 forinton zárt, ami kétharmad százalékos csúszás.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10,400 HUF 0 / -0.67 %
Forgalom: 1,355,672,360 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1800 forinton zárt, minimális mínuszban.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,800 HUF 0 / -0.11 %
Forgalom: 495,123,798 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG 3795 forintig korrigált, ami közel 5 százalékos esés.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 3,795 HUF 0 / -4.53 %
Forgalom: 2,521,503,805 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Rába 4000 forintig szánkázott, majd 9 százalékot csúszva.

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 4,000 HUF 0 / -8.68 %
Forgalom: 847,546,810 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

 

 

Támasszal birkózott a forint

Az euró-forint árfolyama tegnap a 388,50-os támaszszint alá került, s ma is alatta zárt. 

A következő fontos támasz 387,50-nél látható a grafikonon,

míg felül továbbra is a 30 napos mozgóátlag képez ellenállási szintet, jelenleg 389,91-nél.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
388.0481 -0.04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Szerda reggel az euró-forint még tőzsdenyitás előtt visszatesztelte a 388,50-os letört támaszt, a kurzus 388,4-ig szurkált fel. Majd 388,1 közelében találta a pesti nyitás. A kereskedés első perceiben ugyan bekukkantott a 388-as lélektani szint alá a jegyzés, ám ezt követően 388,13 és 388,48 között oszcillált. Más szóval, délelőtt is folytatódott a letört technikai szint visszatesztje. 

Délután azonban újra a támasz fölé lendült az euró-forint, s 388,7 fölé szúrt a jegyzés. Majd immár felülről tesztelte vissza a kurzus az újból áttört technikai szintet. Végül tőzsdezárás előtt visszatért a támasz alá. Így ma is alatta zárt, 388,3 közelében.

Mit hoz az amerikai kamatdöntés? 

Az előre árazott kamatvágás mellett a mérlegleépítésről is tárgyaltak ma a jegybankárok. 

Jó esély van rá, hogy bejelentik a mennyiségi szigorítás (azaz a likviditáskivonás) leállítását. A Fed 2022-ben kezdte csökkenteni a mérlegét, ennek jelenlegi üteme havonta maximum 40 milliárd dollár (a lejáró értékpapírok ekkora részét nem fektetik be újra). 

A leállítás esetleges bejelentése 

a dollár gyengülését okozhatja az esti kereskedésben.

A gyengülő dollár jellemzően támogatja a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is. 

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
332.8895 -0.07%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

