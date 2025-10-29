Csúcsra csúcsot húzott a BUX, erős oldalon zárt a forint

Tegnap 106 733 pont felett új történelmi rekordot jelölt ki a pesti parkett vezető indexe. Majd ma reggel újabb csúccsal nyitott, s napközben 107 188 pontig jutott, ami újabb historikus rekord. Végül 107 142 ponton zárt, ami közel 1 százalékos emelkedés. Míg a forint a 387,50-es támasz/ellenállási szint oda-vissza tesztjével töltötte a napot. Délelőtt inkább alatta, délután jobbára felette. Végül alatta, vagyis az erős oldalon zárt.

A pesti parketten is Amerikára várnak / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikai kamatdöntés előtt emelkednek az indexek

Az óraátállítás miatt – hazai idő szerint – 19 órakor lesz az amerikai kamatdöntés bejelentése, majd 19:30-kor kezdődik Jerome Powell sajtótájékoztatója. Szinte teljesen biztosra vehető a 25 bázispontos kamatvágás.

Ma

az amerikai piacon már a nyitás előtt történelmet írt az Nvidia:

elérve az 5000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt.

A széles piacot leképező S&P 500 közel negyedszázalékos pluszba kapaszkodott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 0,5 százalékot emelkedett, hasonlóan, mint a klasszikus Dow Jones ipari átlag. Ennél is izgalmasabb, hogy

a DJIA a 48 ezer pontos álomhatár fölé szúrt.

Pesti parkett: korrigáltak a sztárpapírok

Az OTP 31 700 forinton zárt, ami közel 1,5 százalékos emelkedés.