Felfelé indult a BUX, erős oldalon kezdett a forint
A BUX 103 078 ponton nyitott minimális pluszban. Ezzel a határidős várakozásoknak megfelelően felfelé indult a pesti parkett vezető indexe. A forint is az erős oldalon nyitott.
Ázsiában tombolnak a piacok
Ázsiában a vártnál jobb kínai adatok segítik az emelkedést: a kínai jegybank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kamatokon. A harmadik negyedévben
a GDP a várt 4,7 százalék helyett 4,8 százalékkal bővült Kínában.
Szeptemberben az ipari termelés a várt 5 százalék helyett 6,5 százalékkal, a kiskereskedelmi forgalom 2,9 százalék helyett 3 százalékkal növekedett, miközben a munkanélküliségi ráta stagnálás helyett 5,3 százalékról 5,2 százalékra csökkent.
A hongkongi Hang Seng 2,41 százalékot pattant, a kontinentális kínai Sanghaj Composite kétharmad százalékot kapaszkodott, míg
a japán Nikkei bő 3 százalékot ralizott.
Tokióban Hajime Takata jegybankár úgy nyilatkozott: a jelenlegi gazdasági körülmények már lehetővé teszik a kamatemelés folytatását, mivel az inflációs célok gyakorlatilag teljesültek, emellett enyhültek a kereskedelmi aggodalmak. A beérkező adatok nem utalnak érdemi gazdasági lassulásra, és a Fed kamatvágása sem korlátozza Japán monetáris politikai mozgásterét.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,4-0,7 százalékos emelkedését várták a pénteki csökkenést követően.
Pesti parkett: felfelé indultak a blue chipek
- A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 30 970 forintnál húzódik erős ellenállási szint, míg 30 ezer forintnál támasz.
- A Richter meglehetősen volatilis mozgást mutat, most a 200 napos mozgóátlag jelent ellenállást 10 400 forint közelében, míg az 50 napos mozgóátlag támaszt 10 270 forintnál.
- A Mol a 2 750 forintos szint közelében mozog, alatta 2 700 forintnál látható támasz, míg a 30 napos mozgóátlag képez ellenállás 2 776 forintnál.
- A Magyar Telekom az 1 800 forintos szint alá került, a következő támasz 1 770 forintnál látható.
Az OTP 30 570 forinton nyitott, ami bő háromnegyed százalékos plusz.
A Mol 2 750 forint indított, ami szűk negyed százalékos plusz.
A Richter 10 290 forinton indította a napot, ami kétharmad százalékos mínusz.
A Magyar Telekom 1 796 forinton kezdett, s ez bő fél százalékos plusz.
A 4iG 3 775 forinton startolt, vagyis bő 1 százalékos pluszban.
Erős oldalon nyitott a forint
A pénteki kereskedésben nagyobb napon belüli mozgást követően tovább csökkent az euró-forint jegyzése, 388,50-nél, majd 387,50-nél láthatóak támaszok, míg a 30 napos mozgóátlag ellenállást jelent 390,36-nál.
Tőzsdezárás előtt, még illikvid piacon, 388,9 közelében is járt az euró-forint, vagyis a támaszt közelítette. Majd nyitás előtt 389,4 közelébe emelkedett.