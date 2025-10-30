Kifulladásig vették a magyar papírokat és a forintot

A BUX délelőtt még csúcsot döntött 107 403 pontnál, majd korrekció indult. A pesti parkett vezető indexe 106 989 ponton zárt, ami minimális csökkenés. A forint délutánra kifulladt és ráült egy támaszra.

A pesti parketten gyengén muzsikáltak a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: lejtőn a Meta és a Microsoft, hegymenetben az atomipar

Közel 12 százalékot szánkázott a Meta, de a Microsoft is bő 3 százalékot csúszott a mai kereskedésben.

Felemás számokat jelentett a Meta: miközben a negyedéves bevétel 26 százalékot ugrott, s először haladta meg az 50 milliárd dollárt, a 20,5 milliárd dolláros működési eredmény pedig 6 százalékkal felülmúlta a Wall Street várakozásait, a kiadások ennél is gyorsabb ütemű növekedése aggodalmat keltett. A vállalat ugyanis agresszíven növeli az MI-beruházásokat.

Hasonló a helyzet a Microsoftnál: a vállalat negyedéves bevétele meghaladta az előrejelzéseket, és az Azure felhőüzletága 40 százalékkal bővült, de jelentősen nőttek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadások.

A széles piacot leképező S&P 500 szűk 1 százalékot, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 1 százalékot szánkázott.

Miközben a klasszikus Dow Jones ipari átlag fél százalékot pattant.

Nagyot pattantak a kanadai uránrészvények, miután az uránbányászattal és nukleáris fűtőelemek gyártásával foglalkozó vezető kanadai-amerikai vállalat, a Cameco és a Brookfield Asset Management október 28-án partnerségi megállapodást kötött az amerikai kormánnyal. A terv szerint

80 milliárd dollár értékben építenek új atomreaktorokat az Egyesült Államokban.

A projekt célja a mesterséges intelligencia által támasztott megugró energiaigény kielégítése.

A Cameco árfolyama 20 százalékot ugrott, a NexGen Energy 11 százalékot emelkedett, a Denison Mines pedig 10 százalékot.

Pesti parkett: a nap sztárja a Waberers, de az OTP is csúcsot döntött

Az OTP délután tette közzé, hogy a Moodyꞌs Ratings hitelminősítő intézet az OTP Jelzálogbank Zrt. hosszú lejáratú forint kibocsátói ꞌBaa3ꞌ minősítését megerősítette és a kilátását negatívról stabilra változtatta, a hosszú lejáratú forint és deviza partnerkockázati minősítéseit ꞌBaa1ꞌ-ről ꞌA3ꞌ-ra változtatta, a rövid lejáratú forint és deviza partnerkockázati minősítésinek ꞌP-2ꞌbesorolását pedig megerősítette.