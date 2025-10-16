Kitárazott és újra töltött a 4iG, támaszt tört a forint

A BUX 103 065 ponton zárt és közel negyed százalékot emelkedett. A pesti parkett vezető indexe együtt mozgott a német DAX indexszel és felülmúlta a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. Míg a forint támaszt tört és az erős oldalon zárt.

A pesti parketten most nem a blue chipek húzták a prímet / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: zöldbe borultak a piacok

A tengerentúli tőzsdéken a technológiai fókuszú Nasdaq Composite vezeti az emelkedést, közel 1 százalékos plusszal. A széles piacot leképező S&P 500 fél százalékot pattant, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag negyed százalékot kapaszkodott.

A rekordszinteken mozgó arany majd 2 százalékot ugrott. A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama pedig 4,048 százalékra emelkedett.

Pesti parkett: profitrealizálás után is nagyot ment a 4iG

Az OTP 30 630 forinton zárt, ami kétharmad százalékos plusz.