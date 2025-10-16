Deviza
Kitárazott és újra töltött a 4iG, támaszt tört a forint

Ma gyengén muzsikáltak a blue chipek. A BUX mégis régiós felülteljesítő volt. A délelőtti profitrealizálás után tovább emelkedett a 4iG. A forint az erős oldalon zárt.
Faragó József
2025.10.16, 17:19
Frissítve: 2025.10.16, 17:36

A BUX  103 065 ponton zárt és közel negyed százalékot emelkedett. A pesti parkett vezető indexe együtt mozgott a német DAX indexszel és felülmúlta a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. Míg a forint támaszt tört és az erős oldalon zárt. 

pesti parkett
 A pesti parketten most nem a blue chipek húzták a prímet / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: zöldbe borultak a piacok

A tengerentúli tőzsdéken a technológiai fókuszú Nasdaq Composite vezeti az emelkedést, közel 1 százalékos plusszal. A széles piacot leképező S&P 500 fél százalékot pattant, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag negyed százalékot kapaszkodott. 

A rekordszinteken mozgó arany majd 2 százalékot ugrott. A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama pedig 4,048 százalékra emelkedett. 

Pesti parkett: profitrealizálás után is nagyot ment a 4iG

Az OTP 30 630 forinton zárt, ami kétharmad százalékos plusz.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 30,630 HUF 0 / +0.66 %
Forgalom: 8,885,830,840 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 2 758 forinton fejezte be a napot, ami közel egyharmad százalékos emelkedés. 

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,758 HUF 0 / +0.29 %
Forgalom: 633,553,876 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 10 220 forinton zárt, s ez majd fél százalékos csúszás.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10,220 HUF 0 / -0.49 %
Forgalom: 1,395,161,270 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1 800 forinton zárt, ami bő fél százalékos esés.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,800 HUF 0 / -0.55 %
Forgalom: 237,967,104 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG piacán délelőtt brutális forgalom mellett zajlott a profitrealizálás, ám délután újra többségbe kerültek a vásárlók. A részvény 3 425 forinton fejezte be a napot, s ezzel közel másfél százalékot emelkedett.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 3,425 HUF 0 / +1.33 %
Forgalom: 2,472,558,945 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

 

Délelőtt keménykedett, délben sziesztázott, délután újra belehúzott a forint

A forint számára kedvezően indult a csütörtöki nap, a főbb devizák mindegyikével szemben, már nyitáskor tudott javítani az előző naphoz képest. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitásig, ez 390,3 forintos árfolyamot jelent. 

Déli harangszóig folyamatosan erősödött a forint azt euróval szemben. Egészen 389,45-ig süllyedt az euró-forint jegyzése. Innen azonban felfelé indult a kurzus, s a délelőtt letört 390-es támasz visszatesztje kezdődött. Ennek során kora délután kétszer is kissé 390 fölé szúrt a jegyzés.

Ám a 

tőzsdezárás előtt visszatért a 389,5 alá a kurzus,

majd 389,3 közelében zárt.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
389.8635 -0.19%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Technikai alapon, azt látjuk, hogy már szerdán a 30 napos mozgóátlag alá került az euró-forint jegyzése, mely 390,65-nél jelenleg fontos ellenállást képez. Felette 391,80-nál, majd 392,41-nél adódnak akadályok, utóbbi az 50 napos mozgóátlag. 

Míg lefelé tekintve, a 390-es lélektani szint ma is tesztelés alatt állt.  És a tőzsdezárás arra utal, hogy sziugnifikáns lehet a letörés. További fontos támasz 388,50-nél feszül.

