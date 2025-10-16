Kitárazott és újra töltött a 4iG, támaszt tört a forint
A BUX 103 065 ponton zárt és közel negyed százalékot emelkedett. A pesti parkett vezető indexe együtt mozgott a német DAX indexszel és felülmúlta a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. Míg a forint támaszt tört és az erős oldalon zárt.
Amerika: zöldbe borultak a piacok
A tengerentúli tőzsdéken a technológiai fókuszú Nasdaq Composite vezeti az emelkedést, közel 1 százalékos plusszal. A széles piacot leképező S&P 500 fél százalékot pattant, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag negyed százalékot kapaszkodott.
A rekordszinteken mozgó arany majd 2 százalékot ugrott. A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama pedig 4,048 százalékra emelkedett.
Pesti parkett: profitrealizálás után is nagyot ment a 4iG
Az OTP 30 630 forinton zárt, ami kétharmad százalékos plusz.
A Mol 2 758 forinton fejezte be a napot, ami közel egyharmad százalékos emelkedés.
A Richter 10 220 forinton zárt, s ez majd fél százalékos csúszás.
A Magyar Telekom 1 800 forinton zárt, ami bő fél százalékos esés.
A 4iG piacán délelőtt brutális forgalom mellett zajlott a profitrealizálás, ám délután újra többségbe kerültek a vásárlók. A részvény 3 425 forinton fejezte be a napot, s ezzel közel másfél százalékot emelkedett.
Délelőtt keménykedett, délben sziesztázott, délután újra belehúzott a forint
A forint számára kedvezően indult a csütörtöki nap, a főbb devizák mindegyikével szemben, már nyitáskor tudott javítani az előző naphoz képest. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitásig, ez 390,3 forintos árfolyamot jelent.
Déli harangszóig folyamatosan erősödött a forint azt euróval szemben. Egészen 389,45-ig süllyedt az euró-forint jegyzése. Innen azonban felfelé indult a kurzus, s a délelőtt letört 390-es támasz visszatesztje kezdődött. Ennek során kora délután kétszer is kissé 390 fölé szúrt a jegyzés.
Ám a
tőzsdezárás előtt visszatért a 389,5 alá a kurzus,
majd 389,3 közelében zárt.
Technikai alapon, azt látjuk, hogy már szerdán a 30 napos mozgóátlag alá került az euró-forint jegyzése, mely 390,65-nél jelenleg fontos ellenállást képez. Felette 391,80-nál, majd 392,41-nél adódnak akadályok, utóbbi az 50 napos mozgóátlag.
Míg lefelé tekintve, a 390-es lélektani szint ma is tesztelés alatt állt. És a tőzsdezárás arra utal, hogy sziugnifikáns lehet a letörés. További fontos támasz 388,50-nél feszül.