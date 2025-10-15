Pattant a 4iG, erős oldalon kezdett a forint

A BUX 102 620 ponton nyitott, ami negyed százalékos plusz. Bizakodó a hangulat a pesti parketten. A forint a keddi gyenge oldali kilengést követően szerdán reggel ismét erősen nyitott.

Hogy indul a nap a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Kedvező a hangulat Ázsiában

Megkezdődött a nagybankok jelentése az Egyesült Államokban, a kedvező számok hatására a pénzügyi szektor jól teljesített.

Kedden a széles piacot leképező S&P 500 index (-0,16 százalék) és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite (-0,76 százalék) csökkenéssel zárt. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag (+0,44 százalék) emelkedni tudott.

Ázsiában szerdán hajnalban kedvező volt a befektetői hangulat. A hongkongi Hang Seng (+1,58 százalék), a kontinentális kínai Sanghaj Composite (+0,60 százalék) és a japán Nikkei (+1,88 százalék) is emelkedést mutat.

A határidős mozgások alapján Európában is jó hangulat, s 0,4-0,8 százalékos emelkedés várható.

Pesti parkett: pattant a 4iG

Jelentősen rontotta a magyar növekedési kilátásokat az IMF. A tegnap megjelent előrejelzésben a korábbi 1,4 százalékról 0,6 százalékra csökkentették az idei évre vonatkozó GDP-növekedési várakozást, míg a jövő évit 2,6 százalékról 2,1 százalékra. Az inflációs prognózist is csökkentették, az idei évit 4,9 százalékról 4,5 százalékra, a jövő évit 3,6 százalékról 3,5 százalékra.

Az OTP 30 250 forintról indult, s ez egyharmad százalékos plusz.