Pattant az OTP, a Mol és a Telekom, s újra erős a forint

A BUX 99 157 ponton zárt, ami közel egyharmad százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe alulteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. A forint kihasználta az amerikai dollár gyengülését a washingtoni kormányzati leállás napján.

Pesti parkett az amerikai kormányzati leállás napján / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: a kormányzati leállás napja

Éjfélkor leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a kongresszus nem jutott megegyezésre a finanszírozási kérdésekben. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal elemzése szerint körülbelül 750 ezer szövetségi alkalmazottat küldhetnek fizetés nélküli szabadságra.

Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala közölte, hogy

a leállás során nem ad ki és nem gyűjt gazdasági adatokat.

Ez azt jelenti, hogy a pénteki havi foglalkoztatási jelentés publikálása erősen kétségessé vált. A munkaügyi minisztérium október közepén megjelenő havi inflációs jelentését is befolyásolhatja a leállás időtartama.

Az arany határidős jegyzése 3900 dollárra kúszott,

a 10 éves amerikai referencia-államkötvény hozama 4,112 százalékra süllyedt, míg a WSJ dollárindex negyed százalékot esett.

A széles piacot leképező S&P 500 index és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite enyhe mínuszban nyitott, a klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig minimális pluszba kapaszkodott.

A leállás előtti napon meredek spekuláció indult az amerikai államkötvényhozamok esésére, ami azon alapul, hogy a gazdasági bizonytalanság növeli az októberi kamatvágás esélyét.

Pesti parkett: pattant az OTP, a Telekom és a Mol

Az OTP 28 970 forinton zárt. Ami közel 1 százalékos emelkedés.