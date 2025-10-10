A piac nem véletlen – a faktorbefektetések logikája egyszerűen

A legtöbb befektető ösztönösen úgy gondolja, hogy a tőzsdei mozgásokat lehetetlen előre jelezni, a részvényárak pedig a véletlenen múlnak. A statisztikai elemzések azonban évtizedek óta azt mutatják, hogy bizonyos minták, úgynevezett faktorok hosszú távon rendszeresen befolyásolják a hozamokat. Ezeket a mintákat felismerve és következetesen alkalmazva épülnek fel a modern, kvantitatív portfóliók. Ma már számos befektetési alap vagy ETF működik ilyen elven.

Mit tanulhat ebből a hétköznapi befektető a piacon? / Fotó: Dilok Klaisataporn

Mi az a faktor, és miért érdekli a befektetőket?

A „faktor” egy olyan jellemző, amely statisztikailag magyarázza, hogy egy részvény vagy portfólió miért teljesít jobban vagy rosszabbul az átlagnál. A legismertebbek:

Érték (Value): az olcsónak tűnő részvények – például alacsony P/E mutatóval – hosszú távon hajlamosak felülteljesíteni.

Méret (Size): a kisebb kapitalizációjú vállalatok kockázatosabbak, de sokszor magasabb hozamot kínálnak.

Minőség (Quality): a stabil fundamentumokkal és kiszámítható profitokkal rendelkező cégek idővel felülteljesítik a piacot.

Momentum: a győztesek gyakran tovább nyernek, mert a befektetői tömeg „meglovagolja” a trendeket.

Alacsony volatilitás: a kevésbé ingadozó részvények gyakran jobb kockázat-hozam arányt adnak.

A profi alapkezelők ezek kombinációjával dolgoznak. A portfóliók súlyait statisztikai modellek határozzák meg, nem pedig a megérzés. Egy tipikus „kvantstratégia” például a legolcsóbb, de mégis növekvő profitú cégeket válogatja ki – gépiesen, például minden hónapban újraszámolva a mutatókat.

Nem varázslat, hanem adat

A faktoralapú gondolkodás egyik alapelve: nem jósolni kell, hanem rendszert találni a zajban, vagy még jobb, megtisztítani a jelt a zajtól. Ha egy adott tulajdonság – például az alacsony értékeltség vagy a pozitív árfolyamlendület – évtizedeken át többlethozamot mutat, akkor az nem véletlen. A kvantbefektető ezt a mintát modellezi, majd algoritmusokkal alkalmazza.

Ezeket a stratégiákat ma már nemcsak hedge fundok használják. Több tucat faktor-ETF létezik, amelyek például „MSCI World Value” vagy „Momentum” portfóliókat követnek. A kisbefektető így közvetve ugyanazt a logikát használhatja, mint a legnagyobb alapok – csak alacsonyabb költségen és automatizált formában.