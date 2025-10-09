Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Újabb autógyártó hasalt el Kínában: a hatalmas üzlet rémálommá vált a német autóipar számára – mutatjuk, kik ellen véreznek el

A német autógyártók éveken keresztül uralták a kínai piacot, de ma már otthon kell védekezniük a kínai vetélytársakkal szemben. A Porsche is leszerepelt a világ legnagyobb autópiacán.
K. B. G.
2025.10.09., 19:38

Egymás után számolnak be harmadik negyedéves eladásaikról a német autógyártók, és az üzenet világos: a korábban óriási bevételeket és növekedést hozó Kínában folyamatos az eladások zuhanása.

Shanghai Auto Show 2025 Day
A Porsche standja a kínai autókiállításon / Fotó: NurPhoto via AFP

A Porsche falnak ment Kínában

Csütörtökön a Porsche jelentette be, hogy alig több mint 66 ezer autót adott el július és szeptember között, ami 5,7 százalékos visszaesés az előző évhez képest. Az eladások csökkenését főként a kínai értékesítések 21 százalékos zuhanása hajtotta, de a cég járműveiből a Porsche legnagyobb piacán, Észak-Amerikában is 4,8 százalékkal kevesebb fogyott – jelenti a Bloomberg.

A kínai piac elvesztését főként a helyi versenytársak ereje, például a Szegeden építő BYD okozza, amely ráadásul már Németország piacát is kezdi meghódítani, újabb problémák elé állítva a német autóipart, melynek legtöbb exportpiacán is meg kell küzdenie a kínai elektromos autókkal. 

A kínai márkák elől elzárt amerikai piac meghódítását pedig az idén bevezetett vámok nehezítik.

A robbanómotorokhoz való visszatérés lehet a kínai villanyautók ellenszere?

A gyenge európai növekedéssel is küzdő autógyártóknak a luxusvillanyautók iránti lanyha kereslettel is számolniuk kell, ezért több márka is igyekszik visszatérni a robbanómotoros fejlesztésekhez, ami rövid távon ugyan kifizetődő lehet, de tovább növelheti a lemaradást a kínai gyártókkal szemben az elektromos autók terén.

2022-es tőzsdei bevezetése óta a Porsche képtelen volt beváltani a hozzá fűzött reményeket, Kína elvesztése mellett nem jött jól az sem, hogy az elektromos luxusautók iránt gyengébb volt a kereslet más piacokon. A cég részvényei idén értékük több mint negyedét elvesztették már. A német luxusautó-gyártó ezért a költségek csökkentésével, egyebek mellett elbocsátásokkal igyekszik úrrá lenni a problémáin, valamint a benzines és hibrid autók felé való visszafordulással.

A héten a Mercedes is a kínai eladások összeomlásáról számolt be, míg a BMW az ázsiai országban ugyan nagyjából tudta tartani az értékesítések számát, ám a növekedés elmaradása miatt kénytelen volt profitfigyelmeztetést kiadni.

