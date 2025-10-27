Leállt az elektromos autók gyártásával, egyik pillanatról a másikra összeomlott a legendás német márka profitja – a befektetők mégis megőrülnek érte

A Porsche üzemi nyeresége 99 százalékkal, 40 millió euróra zuhant az év első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakában elért 4 milliárdról, az utolsó negyedévben pedig már 966 millió eurós veszteségbe fordult, amit főként a belső égésű motorokhoz való visszatérésével járó milliárdos költségek okoztak – derül ki a stuttgarti sportkocsigyártó péntek este publikált harmadik negyedéves gyorsjelentésből.

Újra megindulhat a Porsche ? / Fotó: Brandon Woyshnis / Shutterstock

Porsche: fordulat a láthatáron?

Az adózott nyereség az év első kilenc hónapjában közel 96 százalékkal, mindössze 114 millió euróra zuhant, míg a forgalom 6 százalékkal, 23,9 milliárd euróra zsugorodott.

A részvényárfolyam ennek ellenére pénteken emelkedéssel zárt, hétfőn reggel pedig több mint 4 százalékkal, 49 euró fölé ralizott.

Az első számú pénzszivattyú a Porsche jelenlegi – még év végéig regnáló – vezérigazgatója, Oliver Blume irányítása mellett végrehajtott stratégiai váltás volt, amellyel a sportkocsigyártó feladta korábbi ambiciózus elektromobilitási céljait, a szintén tervbe vett akkumulátorgyártással egyetemben.

A „piaci realitásokra és az ügyféligényekre” tekintettel a vállalat az új elektromos modellek bevezetését is elhalasztotta, miközben legalább egy évtizedre visszatért a belső égésű motorral felszerelt modellek gyártásához. Ez a fordulat azonban meglehetősen költséges. A vállalat szerint az idei pénzügyi évet nagyjából 3,1 milliárd euróval terheli meg.

A piacot mindazonáltal jól láthatóan megnyugtatta Jochen Breckner pénzügyi igazgató magabiztos kijelentése, amely szerint a cég hamarosan túl lesz a mélyponton.

Tudatosan elfogadjuk az átmenetileg gyengébb pénzügyi eredményeket annak érdekében, hogy hosszú távon megerősítsük a Porsche ellenálló képességét és jövedelmezőségét

– hangsúlyozta.

Hozzátette, a Porsche még az év vége előtt maga mögött hagyja a mélypontot, és 2026-tól érezhető javulás várható.

Az idei évre legfeljebb 0–2 százalékos üzemieredmény-rátával számolnak,

jövőre viszont valószínűleg már egy magas, egy számjegyű százalékos marzs várható.

A korábbi, két számjegyű százalékos nyereségráta még a jövő zenéje.

Az elemzők is megvették a menedzsment narratíváját

Mindenesetre – úgy tűnik – az elemzők is vevők a Porsche narratívájára.

Az amerikai JPMorgan például a kiábrándító eredmény dacára fenntartotta a Porsche AG részvényeire kiadott „felülsúlyozás” ajánlását, ám a célárat 64 euróról 58 euróra csökkentette.

Jose M. Asumendi, az amerikai nagybank szektorelemzője 14 százalékkal csökkentette a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó nyereségbecslését, ám pozitívumként emelte ki, hogy a Porsche még ilyen körülmények között is szabad cash flow-t termelt.