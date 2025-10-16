Profitparadoxon: mindenki venné, mégis adták délelőtt a 4iG részvényeit

Szerdán reggel még nagyot pattant a 4iG, majd a nap végére szinte köröket vert a halovány napot kifogó hazai blue chipekre. Ehhez képest csütörtök délelőtt brutális forgalommal adták a részvényt. Mi történt egyik napról a másikra? Profitrealizálás indult a piacon.

Megindult a profitrealizálás / Fotó: Róka László / MTI

Pár órás profitrealizálás

A 4iG már csütörtök délelőtt másfél milliárdos forgalmat produkált, amit csak a bő milliárdos forgalmat hozó OTP közelített meg. A Mol és a Richter épp csak kibújt a 100 millióból, míg a Magyar Telekomnak ez sem sikerült. A 4iG jegyzése minimális pluszban, 3400 forintról indult, majd meredeken süllyedt 3150 forintig. Onnan kezdett visszakapaszkodni, s déli harangszóra már újra 3400 forint közelében járt.

A délelőtti órákban 5 százalékos mínuszban is járt a kurzus.

A fórumozó kisbefektetőket nem igazán lepte meg a kitárazás. Az elmúlt napok milliárdos forgalommal zajló felívelése magában hordozta annak lehetőségét, hogy

az egyre vaskosabb profitot kiveszik a befektetők.

A tőzsdei páternoszter ugyanis veszélyes üzem. Nagyon nem mindegy, hogy ki mikor száll be, és száll ki a szeszélyesen emelkedő és süllyedő kabinokból.

Nincs annál bosszantóbb, mint amikor valaki vigyázatlanul benn felejti az árfolyamnyereséget,

s a szeme láttára olvad el a realizálatlan profit.

Jellemző az elsöprő vételi hangulatra, hogy délelőtt a fórumosok is csak azon spekuláltak, mikor érdemes újra belevenni a 4iG-ba, s az esés óráiban is töretlenül reménykedtek abban, hogy délutánra újra pluszba emelkedik az árfolyam. Nos,