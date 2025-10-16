Profitparadoxon: mindenki venné, mégis adták délelőtt a 4iG részvényeit
Szerdán reggel még nagyot pattant a 4iG, majd a nap végére szinte köröket vert a halovány napot kifogó hazai blue chipekre. Ehhez képest csütörtök délelőtt brutális forgalommal adták a részvényt. Mi történt egyik napról a másikra? Profitrealizálás indult a piacon.
Pár órás profitrealizálás
A 4iG már csütörtök délelőtt másfél milliárdos forgalmat produkált, amit csak a bő milliárdos forgalmat hozó OTP közelített meg. A Mol és a Richter épp csak kibújt a 100 millióból, míg a Magyar Telekomnak ez sem sikerült. A 4iG jegyzése minimális pluszban, 3400 forintról indult, majd meredeken süllyedt 3150 forintig. Onnan kezdett visszakapaszkodni, s déli harangszóra már újra 3400 forint közelében járt.
A délelőtti órákban 5 százalékos mínuszban is járt a kurzus.
A fórumozó kisbefektetőket nem igazán lepte meg a kitárazás. Az elmúlt napok milliárdos forgalommal zajló felívelése magában hordozta annak lehetőségét, hogy
az egyre vaskosabb profitot kiveszik a befektetők.
A tőzsdei páternoszter ugyanis veszélyes üzem. Nagyon nem mindegy, hogy ki mikor száll be, és száll ki a szeszélyesen emelkedő és süllyedő kabinokból.
Nincs annál bosszantóbb, mint amikor valaki vigyázatlanul benn felejti az árfolyamnyereséget,
s a szeme láttára olvad el a realizálatlan profit.
Jellemző az elsöprő vételi hangulatra, hogy délelőtt a fórumosok is csak azon spekuláltak, mikor érdemes újra belevenni a 4iG-ba, s az esés óráiban is töretlenül reménykedtek abban, hogy délutánra újra pluszba emelkedik az árfolyam. Nos,
a déli harangszót már enyhe pluszban hallgatta a kurzus.
Sorjáznak a hírek
Nem véletlenül emelkedett korábban soha nem látott szintekre a 4iG kurzusa. A papír háza tájáról folyamatosan sorjáznak az árfolyamot mozgató jó hírek.
- Legutóbb az új korszakot nyitó adatkábelprojekt: a 4iG csoport, az Európai Bizottság és a GÉANT együttműködésében megvalósuló EAGLE-projekt Albániát köti össze Egyiptommal, új adatútvonalat nyitva a Földközi-tenger alatt.
- Két hete a 4iG csoport új tagvállalataként lépett színre a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft., Magyarország egyik legnagyobb, kizárólag nagykereskedelmi, vezetékes távközlési és infokommunikációs infrastruktúra-szolgáltatásokat nyújtó vállalata.
- Egy hónapja közölték, hogy a 4iG csoport stratégiai megállapodásra léphet a Nokiával az IP-hozzáférési és DWDM-átviteli központi gerinchálózatok modernizálása és egységesítése érdekében.