Deviza
EUR/HUF389.56 0% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0% EUR/HUF389.56 0% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
qvik
fizetési kérelem
OTP Bank

Újra élen jár az OTP - a Qvik kérelemnek ezt a típusát ők mutatják be

Az OTP MobilBank vezette be elsőként Magyarországon az NFC-alapú fizetési kérelem funkciót, amely gyors, kényelmes és díjmentes megoldást kínál a magánszemélyek közötti elszámolásokra. Az NFC Qvik különlegessége, hogy elegendő a két mobiltelefon összeérintése, nincs szükség banki adatok megadására.
Ballagó Dániel
2025.10.18, 05:15

A tavaly szeptember óta indult Qvik szolgáltatás, amely alternatív megoldást kínál az belföldi azonnali átutalásokra és bankkártyás fizetésekre. Legfőbb előnye, hogy a lakossági ügyfelek számára teljesen ingyenesek, sőt a tranzakciós illetéknek megfelelő díjat sem kell megfizetni, ezért nem véletlen, hogy megállíthatatlanul terjed a használata.

qvik
Újra az élen jár az OTP - a legújabb Qvik kérelmet ők mutatják be/ Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Hogyan lehet fizetni Qvikkel?

Az egyre népszerűbb fizetési módszer négy fajta tranzakció lehetőségét kínálja:

  1. QR kóddal való fizetés
  2. Az NFC alapú érintős fizetés
  3. a deeplink
  4. és a fizetési kérelem

Mindegyiknek megtalálható a részletes használati útmutatója az MNB hivatalos honlapján.

Az OTP Bank újabb digitális innovációval lép előre

Az OTP közleménye szerint Magyarországon elsőként az OTP MobilBankban mutatkozik be az NFC-alapú pénzkérési funkció. Az új megoldás díjmentes, kényelmes, gyors és lényegesen leegyszerűsíti a hétköznapi pénzkéréseket magánszemélyek között – legyen szó közös vacsora, a háztartáshoz kötődő költségek, ajándékvásárlás, használt cikkek adásvétele vagy bármely más elszámolásról. A megoldás abban más a már létező fizetési kérelemtől, hogy csak személyes jelenlétet és a mobilok összeérintését igényli, banki adatok megadására nincs szükség. 

A szolgáltatás létrejöttét a 2020-ban bevezetett Azonnali Fizetési Rendszer, valamint a 2024-ben indult qvik Egységes Adatbeviteli Megoldás (EAM) keretrendszer tette lehetővé, amely által az ügyfelek gyorsan, biztonságosan NFC, QR-kód vagy egy Deeplink segítségével indíthatják el az azonnali átutalásokat. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu