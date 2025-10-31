Deviza
EUR/HUF388.05 -0.12% USD/HUF336.47 +0.24% GBP/HUF441.11 -0.13% CHF/HUF418.06 -0.17% PLN/HUF91.17 -0.43% RON/HUF76.31 -0.11% CZK/HUF15.95 -0.13% EUR/HUF388.05 -0.12% USD/HUF336.47 +0.24% GBP/HUF441.11 -0.13% CHF/HUF418.06 -0.17% PLN/HUF91.17 -0.43% RON/HUF76.31 -0.11% CZK/HUF15.95 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,963.89 -0.02% MTELEKOM1,778 -0.11% MOL2,964 -1.08% OTP31,990 +0.84% RICHTER10,320 -1.26% OPUS551 -1.09% ANY7,020 -1.42% AUTOWALLIS155 -2.26% WABERERS5,620 +1.07% BUMIX9,952.72 +0.62% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,296.6 +0.23% BUX106,963.89 -0.02% MTELEKOM1,778 -0.11% MOL2,964 -1.08% OTP31,990 +0.84% RICHTER10,320 -1.26% OPUS551 -1.09% ANY7,020 -1.42% AUTOWALLIS155 -2.26% WABERERS5,620 +1.07% BUMIX9,952.72 +0.62% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,296.6 +0.23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
4iG Nyrt
Rába Járműipari Holding Nyrt
tőzsde

Mire lejárt a 4iG vételi ajánlata, szétszakadt a Rába

Két nap alatt 30 százalék érték olvadt le a Rábáról, miközben ma délben a 4iG vételi ajánlata is lejárt. A kisrészvényesek közül senki sem fogadta el az 1789 forintos ajánlatot, s a vállalat sem adta ennyiért a saját részvényeket.
Faragó József
2025.10.31, 14:11
Frissítve: 2025.10.31, 14:47

Alig egy hete még úgy tűnt, minden befektetést felszív a BÉT-en a 4iG és a Rába hadiipari ralija, amit a 4iG-leány Rábára tett nyilvános vételi ajánlata fűtött. Az elmúlt 2 napban azonban 4500 forintról 3200 forintig esett vissza a Rába árfolyama. Nagyjából 30 százaléknyi kapitalizáció árazódott ki a Rábából. Ráadásul ma délben az ajánlat időablaka is bezárult, amit egyetlen részvényes sem fogadott el. Miközben a napokban korrigáló 4iG ma újra felpattant. 

Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója
Vajon hol tart a Rába felvásárlása? / Fotó: Kallus György

Délben lejárt a Rába részvényekre tett vételi ajánlat: senki sem fogadta el

A kettős rali háttere, hogy szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka szeptember 26-án nyílt meg, 35 napot adva a befektetőknek, hogy elfogadják. A határidő ma délben lejárt. 

A Rába igazgatósága korábban nem javasolta a részvények eladását az ajánlott áron. Míg a tegnapi rendkívüli közgyűlés úgy döntött, hogy a saját részvények vonatkozásában nem fogadja el a 4iG leánycégének nyilvános vételi ajánlatát, továbbá a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 20 százalékos pakettje esetében nem él a vételi jogával. 

Egyetlen részvényes sem fogadta el a 4iG vételi ajánlatát.

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény14:45:24
Árfolyam: 3,390 HUF -200 / -5.9 %
Forgalom: 277,028,450 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Ki beszél már a kiszorításról?

Amióta napvilágot látott, hogy a 4iG projektvállalata tőzsdén kívüli ügyletben szerez 74 százalékos tulajdoni részt a Rábában, ott lógott a levegőben a kiszorítás lehetősége, amire 90 százalék felett van mód. Ilyenkor nyilvános ajánlatot tesznek a maradék részvényekre. Az ajánlat nem lehet alacsonyabb, mint a korábbi vételi ajánlat során alkalmazott ellenérték vagy a társaság egy részvényre jutó sajáttőke-értékei közül a magasabb. A kiszorítást gyakran tőzsdei kivezetés követi.

A kiszorításra vonatkozó spekulációk akkor erősödtek fel, amikor 

napokig semmi sem drága alapon zsákolták a Rábát.

Most a fórumozó kisbefektetők körében népszerűbbek a technikai spekulációk, mondván, a 3500 forintos támasz elestével 2700 forintig nyílhatott tere az esésnek. Eszerint majd 3000 forint alatt érdemes vásárolni a részvényt, ha valaki emelkedésre számít.  

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu