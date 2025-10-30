A Rába nem adja el saját részvényeit a 4iG-leánynak

Nem adja el saját részvényeit a a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt.-nek (4iG SDT EGY Zrt.) a Rába Járműipari Holding – döntött csütörtökön a cég közgyűlése, amelyen a részvényesek 80,5 százalékos arányban képviseltették magukat.

Rába Holding / Fotó: Kallus György

A közgyűlés úgy határoz, hogy a Rába tulajdonában lévő saját részvények vonatkozásában nem fogadja el a 4iG SDT EGY Zrt. által a RÁBA Nyrt. törzsrészvényeire tett nyilvános vételi ajánlatot

– írja a közgyűlési jegyzőkönyv.

A határozatot 70 százalékos, elsöprő többséggel hozták meg a részvényesek.

A közgyűlés ugyanakkor úgy határozott, hogy a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonát képező, a Rába Járműipari Holding Nyrt. alaptőkéjének 20 százalékát megtestesítő, 2 694 689 darab, egyenként 1000 forint névértékű, összesen 2 694 689 000 forint össznévértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényre vonatkozóan a társaság a jogszabály alapján

az őt megillető vételi jogával nem kíván élni.

Ez a részvénypakett ennélfogva a 4iG SDT EGY Zrt. tulajdonába kerülhet, és mivel az 54,34 százalékos részesedéssel rendelkező N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. is eladta már a csomagját a 4iG-leánynak, a kisrészvényesek döntésétől függetlenül a vevőnek így is kényelmes, 74,34 százalékos többsége lesz a Rábában.

Mint ismert, a 4iG SDT EGY Zrt. 1789 forintos vételáron tett ajánlatot a Rába Járműipari Holding valamennyi részvényére, ami után a Rába részvényárfolyama 1500 forintról 4000 forint fölé emelkedett, majd az utóbbi napokban lefelé vette az irányt, csütörtök délután, tőzsdezárás előtt 3500 forint körül mozog a kurzus.