4iG Űr és Technológiai Zrt
Rába Holding

A Rába nem adja el saját részvényeit a 4iG-leánynak

A 4iG leányvállalata így is kényelmes többséget szerez a győri holdingban. A Rába saját részvényei a vállalat tulajdonában maradnak.
2025.10.30, 17:03
Frissítve: 2025.10.30, 17:18

Nem adja el saját részvényeit a a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt.-nek (4iG SDT EGY Zrt.) a Rába Járműipari Holding – döntött csütörtökön a cég közgyűlése, amelyen a részvényesek 80,5 százalékos arányban képviseltették magukat.

Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója
Rába Holding / Fotó: Kallus György

A közgyűlés úgy határoz, hogy a Rába tulajdonában lévő saját részvények vonatkozásában nem fogadja el a 4iG SDT EGY Zrt. által a RÁBA Nyrt. törzsrészvényeire tett nyilvános vételi ajánlatot

– írja a közgyűlési jegyzőkönyv. 

A határozatot 70 százalékos, elsöprő többséggel hozták meg a részvényesek.

A közgyűlés ugyanakkor úgy határozott, hogy a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonát képező, a Rába Járműipari Holding Nyrt. alaptőkéjének 20 százalékát megtestesítő, 2 694 689 darab, egyenként 1000 forint névértékű, összesen 2 694 689 000 forint össznévértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényre vonatkozóan a társaság a jogszabály alapján

 az őt megillető vételi jogával nem kíván élni.

Ez a részvénypakett ennélfogva a 4iG SDT EGY Zrt. tulajdonába kerülhet, és mivel az 54,34 százalékos részesedéssel rendelkező N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. is eladta már a csomagját a 4iG-leánynak, a kisrészvényesek döntésétől függetlenül a vevőnek így is kényelmes, 74,34 százalékos többsége lesz a Rábában.   

Mint ismert, a 4iG SDT EGY Zrt. 1789 forintos vételáron tett ajánlatot a Rába Járműipari Holding valamennyi részvényére, ami után a Rába részvényárfolyama 1500 forintról 4000 forint fölé emelkedett, majd az utóbbi napokban lefelé vette az irányt, csütörtök délután, tőzsdezárás előtt 3500 forint körül mozog a kurzus. 

 

