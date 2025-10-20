Rába rali indult a pesti parketten – csak lestek a befektetők, hogy miért tépik a papírt

Az ötödik legforgalmasabb részvény volt közel 150 millió forinttal hétfőn délelőtt a Rába. Jelenleg is nyitva van a kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka. A 4iG Nyrt. a Rába Nyrt. feletti közvetlen, egyedüli irányításszerzéshez szükséges kérelmeket már korábban benyújtotta az albán, a montenegrói és az észak-macedón versenyhatóságokhoz. Míg Magyarországon a kormány nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette a tranzakciót.

Kulcsszerepet játszik a Rába / Fotó: Kallus György

Rába ralival indult a hét

Már a tőzsdei kereskedés első órájában 2 300 forintról 2 700 forintig emelkedett a kurzus. Majd kisebb korrekciókat követően újra és újra ezt a szintet tesztelte az árfolyam. A Rába részvénnyel egész délelőtt 15-18 százalékos pluszban kereskedtek. A fórumozó kisbefektetők is tanácstalanok voltak, hogy vajon miért tépik hír nélkül a papírt. Többen arra tippeltek, hogy bejelentés várható a héten.