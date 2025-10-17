Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
tőzsde

Ralizott a 4iG, de a Richter is pattant, a forint délután kapott erőre

Halovány napja volt a BUX indexnek. A blue chipek közül csak a Richter piacán kerültek többségbe a vásárlók. Ellenben a 4iG ma is ralizott. Míg a forint gyenge délelőttöt követően erős délutánt csinált.
Faragó József
2025.10.17, 17:18

A BUX  102 968 ponton zárt, ami egészen minimális mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel kissé felülteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. Péntek délelőtt inkább a rossz hírek hatottak a forintra, míg délután már a jó híreké volt a terep.

pesti parkett
 A pesti parketten most nem a blue chipek húzták a prímet / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: szerény pluszba kapaszkodtak az indexek

A tengerentúli tőzsdéken továbbra is a bankszektor miatt aggódnak a befektetők. Emellett Donald Trump amerikai elnök Kínára vonatkozó megjegyzései keltettek izgalmat. 

A széles piacot leképező S&P 500 index, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a klasszikus Dow Jones ipari átlag egyaránt közel negyed százalékos pluszba kapaszkodott.

A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama 4 százalék fölé kúszott.

A Wall Street félelem barométereként szolgáló VIX index a tegnapi felívelés után ma valamelyest süllyedt.     

 

Pesti parkett: pattant a Richter, ralizott a 4iG

Az OTP 30 330 forinton zárt, ami 1 százalékos csúszás.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 30,330 HUF 0 / -0.98 %
Forgalom: 8,145,698,720 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 2 744 forinton fejezte be a kereskedést, s ez fél százalékos mínusz.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,744 HUF 0 / -0.51 %
Forgalom: 1,325,657,038 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 10 360 forinton zárt, ami közel másfél százalékos pattanás. 

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10,360 HUF 0 / +1.37 %
Forgalom: 1,115,017,440 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1 786 forinton zárt, s ez háromnegyed százalékos mínusz.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,786 HUF 0 / -0.78 %
Forgalom: 426,869,452 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG 3 720 forinton zárt, ami közel 9 százalékos rali.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 3,730 HUF 0 / +8.91 %
Forgalom: 4,242,125,330 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

 

Délelőtt gyengélkedett, délután belehúzott a forint

Péntek délelőtt forintgyengülést láthattunk a devizapiacon. Az euró-forint a 30 napos mozgóátlagot is többször átlépte, amely 390,56-nál húzódik. A jegyzés 391 fölé is felszurkált. De a következő fontosabb ellenállási szint, amely 391,80-nál rajzolódik ki az árfolyamgrafikonon, még nem volt veszélyben.

Ebéd után jött a fordulat a forintpiacon.

Az euró-forint 389,6 közelébe süllyedt, vagyis a kurzus nemcsak a 30 napos mozgóátlagot lépte át, ezúttal felülről, de a 390-es lélektani szint alá is leszúrt. Más szóval,

két támaszt tört le egy lendülettel a forint.

Ezután a 390-es szint visszatesztje kezdődött. Majd újabb forinterősödési hullám érkezett. Az euró-forint 389,1 közelébe süllyedt.

Technikai támasz 388,5-nél húzódik. Az euró-forint tőzsdezáráskor 389,3 közelében mozgott.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
389.4081 -0.12%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Két ellentétes hatás éri most a forintot. Egyrészt az amerikai bankbotrány következtében kialakult negatív piaci hangulat, másfelől pedig az amerikai és az orosz államfő budapesti csúcstalálkozójának a pozitív híre. Péntek délelőtt inkább a rossz hírek hatottak, míg délután már a jó híreké volt a terep.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

