Ralizott a 4iG, de a Richter is pattant, a forint délután kapott erőre
A BUX 102 968 ponton zárt, ami egészen minimális mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel kissé felülteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. Péntek délelőtt inkább a rossz hírek hatottak a forintra, míg délután már a jó híreké volt a terep.
Amerika: szerény pluszba kapaszkodtak az indexek
A tengerentúli tőzsdéken továbbra is a bankszektor miatt aggódnak a befektetők. Emellett Donald Trump amerikai elnök Kínára vonatkozó megjegyzései keltettek izgalmat.
A széles piacot leképező S&P 500 index, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a klasszikus Dow Jones ipari átlag egyaránt közel negyed százalékos pluszba kapaszkodott.
A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama 4 százalék fölé kúszott.
A Wall Street félelem barométereként szolgáló VIX index a tegnapi felívelés után ma valamelyest süllyedt.
Pesti parkett: pattant a Richter, ralizott a 4iG
Az OTP 30 330 forinton zárt, ami 1 százalékos csúszás.
A Mol 2 744 forinton fejezte be a kereskedést, s ez fél százalékos mínusz.
A Richter 10 360 forinton zárt, ami közel másfél százalékos pattanás.
A Magyar Telekom 1 786 forinton zárt, s ez háromnegyed százalékos mínusz.
A 4iG 3 720 forinton zárt, ami közel 9 százalékos rali.
Délelőtt gyengélkedett, délután belehúzott a forint
Péntek délelőtt forintgyengülést láthattunk a devizapiacon. Az euró-forint a 30 napos mozgóátlagot is többször átlépte, amely 390,56-nál húzódik. A jegyzés 391 fölé is felszurkált. De a következő fontosabb ellenállási szint, amely 391,80-nál rajzolódik ki az árfolyamgrafikonon, még nem volt veszélyben.
Ebéd után jött a fordulat a forintpiacon.
Az euró-forint 389,6 közelébe süllyedt, vagyis a kurzus nemcsak a 30 napos mozgóátlagot lépte át, ezúttal felülről, de a 390-es lélektani szint alá is leszúrt. Más szóval,
két támaszt tört le egy lendülettel a forint.
Ezután a 390-es szint visszatesztje kezdődött. Majd újabb forinterősödési hullám érkezett. Az euró-forint 389,1 közelébe süllyedt.
Technikai támasz 388,5-nél húzódik. Az euró-forint tőzsdezáráskor 389,3 közelében mozgott.
Két ellentétes hatás éri most a forintot. Egyrészt az amerikai bankbotrány következtében kialakult negatív piaci hangulat, másfelől pedig az amerikai és az orosz államfő budapesti csúcstalálkozójának a pozitív híre. Péntek délelőtt inkább a rossz hírek hatottak, míg délután már a jó híreké volt a terep.