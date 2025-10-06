Deviza
EUR/HUF388.95 +0.19% USD/HUF332.01 +0.17% GBP/HUF447.63 +0.54% CHF/HUF417.54 +0.42% PLN/HUF91.4 +0.15% RON/HUF76.41 +0.13% CZK/HUF15.99 -0.1% EUR/HUF388.95 +0.19% USD/HUF332.01 +0.17% GBP/HUF447.63 +0.54% CHF/HUF417.54 +0.42% PLN/HUF91.4 +0.15% RON/HUF76.41 +0.13% CZK/HUF15.99 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,973.7 -0.49% MTELEKOM1,832 -1.09% MOL2,754 -0.58% OTP28,950 -0.45% RICHTER10,110 -0.59% OPUS548 -2.37% ANY7,260 -0.83% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS4,920 -0.41% BUMIX9,445.38 +0.46% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,186.42 -0.54% BUX99,973.7 -0.49% MTELEKOM1,832 -1.09% MOL2,754 -0.58% OTP28,950 -0.45% RICHTER10,110 -0.59% OPUS548 -2.37% ANY7,260 -0.83% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS4,920 -0.41% BUMIX9,445.38 +0.46% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,186.42 -0.54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
célár
részvény
alteo
MBH Bank Nyrt
tőzsde

Részvény: óriási hozamra van kilátás egy magyar papírnál – most érdemes beszállni az elemző szerint

Kisebb célárcsökkentés mellett is jelentős hozamlehetőséget lát az Alteo papírjaiban az MBH Bank. Az elemzőház tartás helyett vételre ajánlja a 35 százalékos ralival kecsegtető hazai részvényt.
K. T.
2025.10.06., 14:30
Fotó: Shutterstock

Visszavágta az Alteo részvényeire vonatkozó árfolyam-várakozását hétfőn kiadott friss elemzésében az MBH Bank, amely ezzel együtt továbbra is jelentős felértékelődési lehetőséget lát az újgenerációs energiaszolgáltató társaság papírjaiban.

Alteo, részvény, tőzsde, hozam
Jelentős felértékelődés előtt állhat az Alteo az MBH Bank elemzése alapján / Fotó: Vémi Zoltán

A bankház a korábbi 6143 forintról 5972 forintra csökkentette az Alteo részvényeinek célárát, ami alapján 35 százalékos ralira van kilátás a következő 12 hónapban a jelenlegi árfolyamszintről.

A jókora hozamlehetőség miatt az MBH elemzője az eddigi tartásról vételre minősítette fel a hazai midcap részvényre vonatkozó ajánlását.

Az Alteo szeptember elején tette közzé első féléves időközi jelentését. Ebben növekvő árbevételről, ám a költségek jelentős emelkedése miatt feleződő nyereségről számolt be.

A megújuló energiát hasznosító társaság 2025 első hat hónapja során 10 százalékkal, 54,5 milliárd forintra tornázta fel bevételét, amihez  4,7 milliárd forint működési eredmény és 7,9 milliárd forint EBITDA társult.

Az adózott nyereség ugyanakkor 52 százalékkal, 2,8 milliárd forintra zuhant.

ALTEO részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
ALTEO részvény16:59:44
Árfolyam: 4,470 HUF +40 / +0.89 %
Forgalom: 11,629,380 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Begyújthatja a rakétákat a szebb napokat is látott magyar részvény

Az Alteo részvényei 10 százalékot erősödtek az év eleje óta, ám a jelenleginél sokkal jobban is állt idén a magyar részvény kurzusa. Március végén új történelmi csúcsra, 6880 forintra ralizott az árfolyam, innen azonban lefelé vette az irányt, közel 2500 forint árazódott ki október elejéig a részvényből.

Az MBH friss célára szerint azonban ismét lendületet vehet a részvényárfolyam.


 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
bank

Hatalmasat bukhat az OTP, ha Brüsszel végrehajtja tervét és Putyin visszavág

Idén nagyot nőhet az orosz leánybank profitja.
3 perc
Varga Mihály

Milliárdokkal csapolják meg a kiberbűnözők a magyar vállalkozásokat – lecsap az MNB és a kamara

Varga Mihály elmondta, hogy a kibercsalások a vállalati szektort is jelentősen érintik. A kibercsalások több mint ezeregyszáz utalást érintettek itthon.
6 perc
balti államok

Angela Merkel mossa kezeit: megnevezte, szerinte kik a felelősek a vérontásért

Merkel politikai hibák sorozatára hívta fel a figyelmet.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu