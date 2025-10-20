Deviza
Durván berobbant két magyar részvény – egy nap alatt két számjegyű hozamot lehetett kaszálni velük

A forint erősödéssel kezdte a hetet az euróval és a dollárral szemben. A pesti tőzsdén is kedvező volt a hangulat, a nap sztárjai a Rába és a 4iG voltak.
K. T.
2025.10.20, 17:22
Frissítve: 2025.10.20, 17:49

Lendületesen indította a hetet a pesti tőzsde, a pozitív nemzetközi hangulattól is fűtve 0,8 százalékkal emelkedett a BUX index, amely 103 789 ponton nyugtázta a napot.

részvény, BUX, tőzsde, 4iG, Rába
Jól kezdte a hetet a pesti tőzsde, két magyar részvénnyel nagyot lehetett kaszálni hétfőn / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető hazai részvények közül az emelkedést az OTP vezette. A bankpapír 1,1 százalékkal 30 650 forintra drágult. 

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 30,650 HUF 0 / +1.06 %
Forgalom: 5,097,005,610 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Nem sokkal maradt le mögötte a Mol, amely 1 százalékkal került feljebb, 2770 forintig. 

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,770 HUF 0 / +0.95 %
Forgalom: 799,253,666 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter papírjai ezzel szemben 0,1 százalékkal 10 350 forintig ereszkedtek. 

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10,350 HUF 0 / -0.1 %
Forgalom: 1,564,503,240 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom kurzusa pedig 0,8 százalékkal 1772 forintig esett vissza.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,772 HUF 0 / -0.78 %
Forgalom: 611,543,804 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A nap nyertesei a Rába és a társaság többségi részvénycsomagjának megvásárlását tervező 4iG voltak. 

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 2,640 HUF 0 / +15.79 %
Forgalom: 286,056,740 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Az előbbi papírjai 16 százalékot, az utóbbiéi 11 százalékot raliztak.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4,135 HUF 0 / +10.86 %
Forgalom: 4,946,068,205 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A forint számára is kedvezően indult a hét. Bár a hazai fizetőeszköz sokáig nem mozdult el érdemben a főbb devizákkal szemben, Varga Mihály jegybankelnöknek az euró bevezetéséről elhangzott, pozitív üzenetet hordozó szavai erősítették a kurzust.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
388.6514 -0.19%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Az euróval szemben 0,2 százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz a pesti tőzsdezárásig, a keresztárfolyam ezzel 388,7 forintig jött vissza. 

A dollárhoz képest ugyancsak 0,2 százalékkal értékelődött fel a forint, a váltási árfolyam 333,5 forintra ereszkedett ezzel.

Holnap a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülésére figyelnek majd a befektetők, noha a legvalószínűbb forgatókönyv szerint elmozdulás nem várható az irányadó kamatokban és a jegybank monetáris politikájában sem.

