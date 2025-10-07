Külső tényezők gyepálják a Rheinmetallt, de a fegyvergyártó állja a sarat – vásárlásra ajánlottak a papírok

A Rheinmetall részvényei közel 3 százalékot estek, mert az elemzők úgy látják, hogy a cég harmadik negyedéves eredményei gyengébbek lesznek a vártnál. A Deutsche Bank szerint a cég a teljes évre kitűzött célokat valószínűleg nem fogja elérni, mivel a spanyolországi gyártás még nem állt helyre.

Az elemzők a gyengülés ellenére lehetőségeket látnak a cégben és vásárlásra ajánlják a Rheinmetall papírjait / Fotó: Michael Matthey / REUTERS

A Jefferies úgy véli, hogy a német költségvetés késedelmes jóváhagyása miatt kevesebb megrendelés érkezett a harmadik negyedévben, és a spanyol gyárban is problémák vannak a termelés újraindításával. A Bloomberg szakértője szerint a növekedést akadályozza, hogy a cég nem kapott engedélyt egy jelentős, 300 millió eurós lőszerszállításra a spanyolországi gyárából a helyi hatóságoktól.

Az elemzők ellenére lehetőségeket látnak a vállalatban, ezért emelik a részvények célárát és vásárlásra ajánlják a Rheinmetall papírjait. Érdemes megemlíteni, hogy a versenytársak árfolyama is gyengült, például a Renk kurzusa több mint 0,5 százalékkal csökkent, míg a Leonardo 1,5 százalékkal esett vissza. Az európai védelmi szektor részvényeit összesítő UBS index is 2,2 százalékkal gyengült.

Nagyot ment a Rheinmetall az elmúlt években

Az elmúlt időszakban más hadiipari cégekhez hasonlóan a Rheinmetall is profitált az európai országok által megemelt hadiipari kiadásokból, mivel a 2022 februárja óta tartó orosz–ukrán háború miatt számos ország döntött úgy, hogy jelentős összegeket invesztál a védelmi képességeibe. Az elemzések szerint csak Németország 2035-ig várhatóan mintegy 31 milliárd eurót költ majd haditengerészeti célokra.

A német fegyvergyártó rendelésállománya az év első félévben 63,2 milliárd euróra nőtt, ami óriási, több mint 30 százalékos ugrást jelent az előző év azonos időszakában mért 48,6 milliárd euróhoz képest. Ez jól tükrözi, hogy a globális geopolitikai feszültségek, valamint az európai védelmi kiadások emelkedése továbbra is erősíti a cég pozícióját.

Armin Papperger vezérigazgató szerint a cég 2030-ra 40–50 milliárd eurós árbevételt és 20 százalékos profitmarzsot érhet el. Vélekedését azzal az érvvel támasztotta alá, hogy jelentős beruházásokat hajtottak végre a gyártás digitalizálásába és a költségek csökkentésébe, ez pedig nagymértékben javíthatja a vállalat teljesítményét.