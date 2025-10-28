A Richter állt az élre a blue chipek közül, a Rába újabb álomhatárt tört át

Vegyesen indult a nap kedden Európában a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután a HSBC, a BNP Paribas és a Novartis hajnali gyorsjelentései sem lepték meg túlzottan a befektetőket. A Wall Street vezető indexei kövér pluszban zártak hétfőn. Tőzsdenyitás után idehaza a Richter állt a blue chipek élére.

A Richter állt az élre a BÉT-en / Fotó: Vémi Zoltán

A piacok eközben az Egyesült Államok és Japán közötti új, kritikus ásványi anyagokra vonatkozó megállapodás következményeit mérlegelik, valamint várják a németországi fogyasztói bizalomról szóló jelentést is.

A DAX 0,36 százalékkal, a páneurópai Euro Stoxx 50 0,17 százalékkal csökkent, miközben a brit FTSE 100-as 0,53 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,11 százalékkal erősödött.

A BUX 105 208 ponton, azaz 0,1 százalékkal hétfői záróértéke alatt rajtolt el.