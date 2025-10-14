Richter: az erős forint hátrány, de így is nagy rali jöhet – vételre ajánlják a részvényt

Frissen kiadott elemzésében csökkentette a Richter részvényeire vonatkozó célárát az Erste, de továbbra is vételre ajánlja azokat a magas hozamlehetőség miatt.
A kedden frissített vállalatértékelés alapján a korábbi 12 766 forint helyett 12 190 forintig emelkedhet a magyar gyógyszergyártó papírjainak kurzusa egyéves távlaton. Ez 17 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a jelenlegi szintről.
A kétszámjegyű hozampotenciál tükrében változatlanul felhalmozást javasol az Erste.
Az elemző szerint a Richter részvényárfolyama a jelenlegi szinten nem tükrözi a vállalat szilárd hosszú távú növekedési kilátásait, amelyeket a női egészség szegmensben megerősödő pozíciója, valamint a Vraylar potenciáljának teljes kiaknázása, továbbá az AbbVie-vel folytatott, a Vraylar 2.0-ra fókuszáló K+F együttműködés előnyeinek kihasználása is elősegít.
A vállalatértékelési modellben a bankház több helyen is módosított korábbi várakozásain. Ezek közül a legfontosabbak, hogy
Az idei évre 938,6 milliárd forintos árbevétellel számol az Erste, miközben EBIT-előrejelzést 2,6 százalékkal 282,2 milliárd forintra emelte. A nettó nyereség 232,7 milliárd forintra futhat be, ami 3,9 százalékos csökkenést jelent a korábbi előrejelzéshez képest.
Az Erste 2026-ra vonatkozóan továbbra is óvatosan optimista. A női egészség bővülő árbevétele, a bioszimiláris termékbevezetésekből származó előnyök és a költségoptimalizálásra való folyamatos összpontosítás jó ómen a 2026-os kilátásokat illetően: 252,1 milliárd forintos nettó nyereséget (8,3 százalékos növekedést) és 980,7 milliárd forintos árbevételt (4,5 százalékos bővülést) prognosztizál az elemző.
Az LSEG adatbázisában szereplő Richter célárak átlaga ezzel 12 233 forintra módosult, az Erste ezzel nagyjából középre lőtte be a hazai blue chipre vonatkozó árfolyamvárakozását. A szakértői konszenzus is bő 17 százalékos ralit vetít előre.
A társaság részvényeit követő kilenc befektetési szolgáltató közül hét vételt, további kettő pedig tartást javasol. A legoptimistább Concorde 14 050 forintra várja a kurzust, míg a legvisszafogottabb, 9435 forintos célárat a Wood & Company tartja érvényben.
A Richter részvényei 0,2 százalékos emelkedéssel indították a keddi kereskedést, az év eleje óta azonban alig fél százalékkal került feljebb a kurzus.
