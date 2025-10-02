Kilőtt a Richter, 100 000 pont közelébe ért a BUX

Folytatódhat csütörtökön is a szerdán megkezdett rali az európai tőzsdéken, a német DAX a Tradegate elektronikus kereskedés adatai szerint 0,6 százalékos plusznál tartott nem sokkal a tőzsdenyitás előtt. A magyar blue chipek közül a Richter startolt a legjobban.

A Richter vezetésével felfelé indult a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Egyesült Államokban is dacoltak a befektetők szerdán a kormányzati leállást övező bizonytalansággal, új rekordot állított fel az S&P 500 és a Nasdaq 100 index is. A befektetők nem rettentek vissza a vásárlásoktól, mivel az 1970-es évek óta 21 leállás volt már a tengerentúlon. A CMC Markets brókercég szerint a leállások átlagosan csak nyolc napig tartottak.

Az európai piacokon egyébként a svájci fogyasztói árindex megjelenését, valamint a spanyol, olasz és az euróövezeti munkanélküliségi adatokat is várják.

A BUX szintén emelkedéssel kezdte a csütörtököt, a BÉT vezető indexe a nyitás után közvetlenül 0,2 százalékkal, 99 371 pontra nőtt.

Az OTP részvényei mintegy fél százalékkal, 29 100 pontra drágultak, a szerdán gyengén szereplő Richter pedig 0,9 százalékkal, 9920 forintra erősödött.

A Magyar Telekom árfolyama ugyanakkor 0,3 százalékkal, a Molé pedig 1 százalékkal, 1804, illetve 2724 forintra süllyedt.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

Az euró továbbra is 389,3 forint körül mozgolódik, miután reggel 8 körül 389 forinton is megfordult.