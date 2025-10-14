Repülőrajtot vett a Richter, jól kezdődött a nap a BÉT-en

Markánsan lefordultak a főbb európai részvényindexek kedden a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. A befektetők egyebek között a német fogyasztóiár-indexre (CPI), a brit munkaerőpiaci adatokra és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) globális növekedésre vonatkozó előrejelzésére vártak. Pesten a Richter volt a keddi tőzsdenyitás ásza.

Nagy elánnal startolt el a Richter / Fotó: Vémi Zoltán

Változatlanul a fókuszban maradt azonban az amerikai–kínai kereskedelmi háború és az izrael–palesztin megállapodás, illetve kedden startol el a harmadik negyedéves amerikai gyorsjelentési szezon is. Többek között a JPMorgan Chase, a Wells Fargo, a Goldman Sachs, a BlackRock és a Citigroup beszámolói is a mai napirenden szerepelnek.

A DAX 0,6 százalékkal, a londoni FTSE 100 0,83 százalékkal, a francia CAC 40 0,11 százalékkal, míg az Euro Stoxx 50 0,6 százalékkal csökkent, miután az Egyesült Államokban 1,5-2 százalékkal emelkedtek hétfőn a meghatározó tőzsdemutatók.

Idehaza a BUX mindennek dacára 0,1 százalékos erősödéssel, 102 738 ponton rajtolt el.

A hétfői vesztes Richter állt az élre, a gyógyszerrészvény 0,6 százalékkal, 10 490 forintra drágult.

A Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékkal, 1798 forintra nőtt.

Az OTP 30 100 forinton stagnált, a Mol kurzusa 0,1 százalékkal, 2790 forintra süllyedt.

Az euró alig kimutatható mértékben, 1,1569 dollárra erősödött, a forint napja viszont gyengüléssel indult, az euró 392,6 forintnál, míg a dollár 339,4 forintnál jár.