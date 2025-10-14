Repülőrajtot vett a Richter, jól kezdődött a nap a BÉT-en

Markánsan lefordultak a főbb európai részvényindexek kedden a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. A befektetők egyebek között a német fogyasztóiár-indexre (CPI), a brit munkaerőpiaci adatokra és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) globális növekedésre vonatkozó előrejelzésére vártak. Pesten a Richter volt a keddi tőzsdenyitás ásza.
Változatlanul a fókuszban maradt azonban az amerikai–kínai kereskedelmi háború és az izrael–palesztin megállapodás, illetve kedden startol el a harmadik negyedéves amerikai gyorsjelentési szezon is. Többek között a JPMorgan Chase, a Wells Fargo, a Goldman Sachs, a BlackRock és a Citigroup beszámolói is a mai napirenden szerepelnek.
A DAX 0,6 százalékkal, a londoni FTSE 100 0,83 százalékkal, a francia CAC 40 0,11 százalékkal, míg az Euro Stoxx 50 0,6 százalékkal csökkent, miután az Egyesült Államokban 1,5-2 százalékkal emelkedtek hétfőn a meghatározó tőzsdemutatók.
Idehaza a BUX mindennek dacára 0,1 százalékos erősödéssel, 102 738 ponton rajtolt el.
A hétfői vesztes Richter állt az élre, a gyógyszerrészvény 0,6 százalékkal, 10 490 forintra drágult.
A Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékkal, 1798 forintra nőtt.
Az OTP 30 100 forinton stagnált, a Mol kurzusa 0,1 százalékkal, 2790 forintra süllyedt.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az euró alig kimutatható mértékben, 1,1569 dollárra erősödött, a forint napja viszont gyengüléssel indult, az euró 392,6 forintnál, míg a dollár 339,4 forintnál jár.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.